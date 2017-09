Los Rockets, con Harden y Paul, aseguran que van a luchar por el título de campeones

Houston (EE.UU.), 26 sep (EFE).- Los nuevos Rockets de Houston, con su fichaje estrella, el base Chris Paul, se presentaron ante los periodistas en el Día de la Prensa, convencidos que estarán en el grupo de equipos favoritos que luchen por el título de liga.

Nadie fue más categórico que el propio Paul, que no quiso seguir con Los Angeles Clippers, y decidió fichar con los Rockets como agente libre.

"No salí de los Clippers por el hecho de cambiar de equipo, lo hice porque quiero conseguir un título de liga y llegar a los Rockets para estar junto a James Harden y el cuatro técnico que poseen los Rockets era lo ideal", declaró Paul ante los periodistas.

El base también admitió que los títulos no se ganan en las salas de prensa ni con los deseos que uno pueda tener, e incluso una gran plantilla, se tienen que "sudar" en cada partido y al final de temporada demostrar que eres el mejor.

"Eso lo tengo también muy claro y por lo tanto desde que fiche con los Rockets he trabajado duro para mantener una gran forma, mientras que ya he podido trabajar junto a James con el que además hemos compartido otro tipo de eventos y viajes", subrayó Paul, que alabó el concepto de baloncesto ofensivo que poseen los Rockets bajo la dirección del entrenador Mike D'Antoni.

Paul destacó que era un "lujo" trabajar bajo la dirección de D'Antoni por sus conocimientos como profesional, además de su calidad como persona.

"Sabía a qué tipo de organización llegaba y cada día estoy más contento y satisfecho con la decisión que tomé", subrayó Paul. "Lo anterior no quiere decir que mis años con los Clippers no fuesen positivos. Lo fueron, pero al final no logré las metas que me propuse".

Por su parte, Harden dijo que el equipo se ha reforzado muy bien, no solo con la llegada de Paul, sino que, con las otras adquisiciones que logró el equipo técnico, se han colocado en la línea de salida para la lucha por un título.

"Seguimos siendo un equipo joven, con una gran cantidad de talento y ahora tener de compañero a Paul es lo mejor que nos podía pasar", destacó Harden. "Como es lógico, debemos trabajar duro en el campo, pero hemos mejorado en todas las facetas del juego con los nuevos compañeros que han llegado".

Harden dijo que está preparado para superar lo logrado la pasada temporada y no tiene dudas de que serán un equipo competitivo y tendrán el potencial suficiente para luchar por el título de liga que ahora está en poder de los Warriors, al que sigue considerando el equipo a batir.

"Es lo normal, son los campeones y han mantenido todo el núcleo del equipo, pero ahora estamos más cerca que antes a la hora de intentar superarlos", agregó James.

Por su parte, D'Antoni adelantó que no esperaba tener mayor problema a la hora encajar a Paul en el esquema de juego de los Rockets, que mantienen el núcleo central con Trevor Ariza, el brasileño Nené Hilario, Clint Capela y Eric Gordon.

"Es un gran jugador, que además está en el momento ideal para jugar baloncesto y tiene por delante los mejores años de su carrera", valoró D'Antoni. "Además es un jugador completo, que no sólo anota y dirige, también hace una gran defensa y eso será decisivo para nosotros".

Junto a D'Antoni, que dijo estaba muy contento con la plantilla que habían formado, el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, destacó que la venta del equipo no afectaría para nada a los planes deportivos y objetivos que tenían establecidos con Leslie Alexander.

Además aclaró que el hecho que el alero Carmelo Anthony no llegase a los Rockets y fuese traspasado por los Knicks de Nueva York a los Thunder de Oklahoma City, no le iba a generar ningún problema.

"Al contrario, nos involucramos en el posible traspaso porque el jugador deseaba llegar a Houston, pero ahora que no pudo ser estamos tranquilos y muy felices de mantener con nosotros al ala-pívot Ryan Anderson", señaló Morey. "Lo que tenemos dentro de la plantilla son jugadores de gran talento y experiencia".