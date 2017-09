Scariolo recuerda que los líderes han de prepararse para serlo

Valencia, 26 sep (EFE).- Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, impartió hoy una charla en la que recordó a los estudiantes de la Universidad Europea de Valencia que los líderes deben prepararse para serlo.

El técnico italiano impartió una charla bajo el título 'La preparación como clave del éxito' y recalcó la importancia que tiene la formación para alcanzar y superar las metas profesionales y personales.

En su charla, y extrapolando el liderazgo al mundo del baloncesto, Scariolo dijo que un jugador que encesta muchos puntos no tiene por qué ser un líder. "Liderazgo es dar ejemplo. No tienes que ser líder en todo, puedes serlo en una cosa sólo", agregó.

Además puso como ejemplos a Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. "De Pau nadie destaca su faceta de trabajador incansable o de cómo calienta antes del partido", indicó del pívot catalán.

"Navarro es puro ejemplo cuando las cosas van mal. No es un orador pero en los momentos complicados no le cambia la cara, asume la responsabilidad del fallo como propia dando la cara. Ese es su liderazgo: estar cuando el viento sopla en contra" destacó de Navarro.

Scariolo condujo a la selección española a la medalla de bronce en el Eurobasket, un torneo que había conquistado previamente en tres ocasiones. Su palmarés con España incluye también una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos.