71-71. El Divina Joventut confirma su sonoro fracaso en Europa

Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- El Divina Seguros Joventut consumó su fracaso en la Liga de Campeones de la FIBA al empatar (71-71) en la pista del Kataja Basket, en la vuelta de la segunda eliminatoria de la previa de esta competición. La vuelta a Europa de la Penya después de siete años ha durado nueve días, ya que el equipo catalán ha quedado eliminado.

Los verdinegros necesitaban ganar por más de cuatro puntos para acceder a la tercera ronda, tras perder en Badalona (75-79), pero no fueron capaces de eliminar a un rival al que ganaban de ocho puntos a falta de tres minutos (61-69), repitiendo los mismos errores que le llevaron a perder el primer partido.

Los hombres de Diego Ocampo, mal dirigidos por Nenad Dimitrijevic en los minutos finales, no supieron jugar esos últimos instantes, en los que recibieron un parcial de 10-2. Un triple de Damian Pitts a 35 segundos del final y una bola perdida por Tomasz Gielo al pisar la línea de banda antes de anotar un triple condenaron a los catalanes.

Los 12 rebotes capturados por los finlandeses, unidos a los 14 balones perdidos por los verdinegros y a la poca aportación de veteranos como Sergi Vidal y Patrick Richard -entre ambos solo sumaron cuatro tiros libres- fueron claves en la eliminación de los verdinegros.

El conjunto catalán sorprendió a su rival de salida con una zona 2-3 que mantuvo durante toda la primera parte. Los triples de Marzette y Saunders dieron las primeras ventajas al Kataja (8-5, min. 6) pero la entrada en pista de Jerome Jordan cambió el signo del encuentro.

Jerome Jordan -10 puntos en la primera parte- marcaba el ritmo del partido y cuando todo parecía indicar que la Penya se iría al descanso con una cómoda renta (24-33, min.19), una técnica a Diego Ocampo permitió la reacción de los finlandeses, que se fueron al descanso cinco puntos abajo (30-35).

Diego Ocampo siguió confiando en la defensa zonal pero los finlandeses ya le habían tomado la medida encontrando buenas posiciones de tiro. Cuatro triples anotados por Bejerano y Seppala le dieron la vuelta al partido (44-41, min.26).

El inicio del último cuarto se convirtió en un 'toma y daca' hasta que Gielo y Dimitrijevic decidieron jugarse los tiros de su equipo. Dos triples del macedonio y una penetración del polaco pusieron a los catalanes con todo a su favor para ganar el partido sin problemas (61-69, min.38).

La Penya no supo como jugarle a su rival en esos minutos finales y solo Albert Ventura fue capaz de anotar una canasta en los minutos finales. El Kataja Basket no desaprovechó el regalo y se clasificó para la siguiente ronda donde se enfrentará al Telekom Bonn.

- Ficha del partido:

71. Kataja (12+18+23+18): Pitts (10), Saunders (6), Marzette (14), Makalainen (5), Hezekiah (5) -equipo inicial-, Seppala (12), Bejerano (8), Niemi (-) y Huolila (11).

71. Divina Joventut (16+19+16+20): Mavra (6), Richard (2), Vidal (2), Gielo (9), Birgander (15) -equipo inicial-, Dimitrijevic (13), López-Arostegui (-), Ventura (5), Kulvietis (5) y Jordan (14).

Árbitros: Jasevicius (Lituania), Michaelides (Suiza) y Velikov (Bulgaria). Sin eliminados.

Incidencias: partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase previa disputado en el Lahilapiola Arena de Joensuu (Finlandia).