Alfonso Sánchez es optimista aunque "faltan piezas por ensamblar"

Sevilla, 27 sep (EFE).- El capitán del Real Betis Energía Plus, Alfonso Sánchez, ha asegurado este miércoles que su equipo "equipo está mejor ahora que el año pasado a estas alturas" y ha utilizado una metáfora automovilística para expresar que "faltan piezas por ensamblar pero parece que habrá un buen coche".

Tras el descenso deportivo de la pasada campaña, revocado luego en los despachos, Sánchez cree que el club se ha "encontrado con una bala en la recámara para demostrar que Sevilla merece estar en ACB", aunque él siempre tuvo claro que "quería seguir en el Betis Energía Plus jugando en la categoría que fuera".

El escolta jiennense destacó, en las jornadas de puertas abiertas a la prensa organizada por el club, la "gran pretemporada" del plantel que dirige Alejandro Martínez, que ha logrado "una buena dinámica" gracias a la cohesión del "grupo de jugadores nacionales" que quieren "demostrar que tienen sitio en ACB".

Como capitán, Alfonso Sánchez desea "que todos sientan el club como suyo", ya que "lo del año pasado no se puede repetir", por lo que está dispuesto a "dejar la piel en la cancha" para "recuperar la ilusión perdida".

Por su parte, el base Josep Franch, que regresa a Sevilla tres años después de su primera etapa, ha asegurado que "el esfuerzo es innegociable" para lograr "el objetivo de salvarse cuanto antes" y ha destacado que "el estilo" de la plantilla "se amolda a la filosofía del entrenador".