Dieciséis meses de obras y 18 millones para una ´Alqueria´ única en Europa

Valencia, 27 sep (EFE).- El Valencia Basket inauguró este miércoles 'L'Alqueria del Basket', una macroinstalación única en Europa con 13 pistas de baloncesto en la que Juan Roig, su principal accionista y mecenas ha invertido 18 millones de euros de su patrimonio personal a través de la fundación del club, y que se ha construido en 16 meses.

Las obras comenzaron el 27 de abril de 2016 con una complicada primera fase de cimentación que duró cuatro meses y en la que se excavaron diecisiete metros. En septiembre de ese mismo año se empezó a levantar un edificio que se eleva doce metros y que es de 'clase A' y tiene por tanto la máxima calificación energética.

La instalación tiene aproximadamente quince mil metros cuadrados y se ha levantado en suelo municipal que ha cedido el Ayuntamiento de Valencia en virtud de un convenio que indica que el edificio pasará a ser propiedad municipal dentro de cincuenta años.

Paco Raga, consejero delegado del club, explicó hoy en un encuentro con los medios que tras haber habilitado un aparcamiento para el público que asistía a los partidos del primer equipo, Roig quiso visitarlo un domingo por la mañana y que tras esa visita le comentó la posibilidad de ampliar las naves donde se ejercitaban las categorías inferiores del club en un campo de fútbol anexo.

"Ese día fue clave porque esa idea se le quedó ahí grabada", recordó Raga, que señaló que una vez Roig le dijo que empezaran a trabajar en la idea pensaron en hacer una obra en dos fases.

Además, tras la decisión del Valencia Basket de absorber los equipos de cantera del Ros Casares femenino decidieron cambiar el enfoque y apostaron por la versión que hoy se ha inaugurado.

Cerca de cincuenta empresas han trabajado en la obra que ha diseñado el despacho 'Erre Arquitectura', cuyo responsable, José Martí, señaló que durante la obras ha habido picos de 250 personas trabajando al mismo tiempo.

"Queríamos hacer una casa para los niños y niñas que estaban un poco desordenados entrenando aquí y allí y la idea es que la arquitectura molestara lo menos posible a lo importante que es jugar a baloncesto", señaló Martí, quien trabaja asociado con Amparo Roig.

Además de las pistas, una de las cuales tendrá una grada con capacidad para quinientas personas, el edificio incluye dos vestuarios por cada cancha y dos más para los árbitros, así como varios gimnasios y enfermerías.

Igualmente hay una sala de estudio para que los jóvenes puedan aprovechar el tiempo que estén en L'Alqueria y no tengan que entrenar en ese momento, además de varias salas polivalentes, despachos para administración y una cafetería.

Uno de los objetivos que se plantearon a la hora de diseñar el edificio fue, en palabras de Martí, "separar rápido a los niños de los padres que así, con todo el cariño, no molestarán".

De este modo se ha creado una segunda altura por encima de las pistas para que los padres de los jóvenes puedan verlos entrenar y jugar sin interferir en el trabajo de los entrenadores.

La instalación se ha acabado con materiales de primera calidad, incluidas las pistas. Martí desveló que lo único que les pidió Roig durante las reuniones fue precisamente eso.

En la presentación Roig desveló que se le ha dado a algunos lugares clave de la instalación el nombre de personas vinculadas al club pero también que la plaza de acceso se llamará la 'Cultura del Esfuerzo', filosofía que guía el club desde hace años, y que la de la sala de estudio será la del '16 de junio de 2017', fecha en la que el club ganó la Liga ACB.

Además, dos pistas se llamarán Víctor Luengo y Nacho Rodilla, los dos ex jugadores del club cuyas camisetas han sido retiradas, y la sala de entrenadores será la sala Miki Vukovic, extécnico del Valencia pero también del antiguo Dorna Godella femenino.

También se ha creado junto a la pista principal el 'Mur dels Somnis' (Muro de los sueños) con los nombres de los jugadores que desde las categorías inferiores del club llegaron a debutar en el primer equipo y en el que se ha dejado espacio para unir a todos aquellos que hagan ese trayecto desde 'L'Alqueria del Basket'.

Al acto de inauguración, además de Roig y su familia y muchas personalidades del baloncesto español y europeo, asistieron entre otros Ximo Puig, presidente de la Generalitat, Joan Ribó, alcalde de Valencia, y José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte.