La llegada de Wade a Cavaliers podría costarle la baja a Calderón

Cleveland (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El veterano escolta Dwyane Wade tiene todo ya decidido para firmar con los Cavaliers de Cleveland desde este miércoles después de cumplir con el requisito oficial de estar en la lista de disponibles de los Bulls de Chicago, a quienes les compró su contrato.

De acuerdo a varias fuentes periodísticas, Wade, de 35 años, que pagó ocho millones de dólares de los 24 que tenía que recibir de los Bulls por la temporada que le quedaba de contrato, prefirió estar de nuevo junto al alero estrella LeBron James, con quien disputó cuatro Finales de la NBA cuando ambos estuvieron con los Heat de Miami y ganaron dos títulos de liga.

Aunque otros equipos como los Thunder de Oklahoma City, los propios Heat y los Spurs de San Antonio habían mostrado interés por conseguir sus servicios, Wade se decantó por jugar con James en busca de un nuevo título de liga.

Wade, 12 veces integrante del Juego de las Estrellas, llegará a los Cavaliers como agente libre sin restricciones y firmará contrato por una temporada y 2,3 millones de dólares, el mínimo que debe ganar un jugador veterano.

El exescolta de los Bulls todavía no ha descartado la posibilidad de regresar a Miami en el futuro, pero su deseo de jugar para un candidato al título fue más fuerte que el de reunirse con los Heat.

Sin embargo, varias fuentes periodísticas, aseguran que Wade se ha reconciliado con su exequipo tras marcharse como agente libre en medio de una situación difícil en el 2016 y las últimas semanas antes de comprar su contrato a los Bulls las había pasado en la residencia que tiene en Miami.

El presidente de los Heat, Pat Riley, también había manifestado el deseo que Wade pudiese algún día volver a la organización, pero recordó que pertenecía a otro equipo.

Wade va a unirse a unos Cavaliers que no contarán con un base estelar como Isaiah Thomas hasta por lo menos enero del 2018 por lesión.

Thomas es el jugador estelar que fue incluido en el traspaso que protagonizó el base Kyrie Irving que pidió dejar a los Cavaliers para irse a los Celtics de Boston.

Ahora, James tendrá a alguien de su máxima confianza con Wade, ganador de tres títulos de la NBA, que la pasada temporada logró promedios de 18 puntos y 4,5 rebotes.

Como profesional, en las 13 temporadas que lleva en la NBA, Wade ha logrado promedios de 23,3 puntos, 5,7 asistencias y 4,8 rebotes.

El gran dilema ahora para los Cavaliers es ver a qué jugador de la plantilla dan de baja para hacerle espacio a Wade y tres son los nombres que se barajan, entre ellos el del veterano base español José Manuel Calderón, que fichó como agente libre durante el descanso del verano.

También están en la lista otro veterano, el alero Richard Jefferson, de 37 años, al que le queda una temporada de contrato y 2,5 millones de dólares.

Calderón, de 36 años, firmó por una temporada y 2,3 millones de dólares.

El ala pívot Kendrick Perkins, de 32 años, que recibió una invitación para estar en el campo de entrenamiento de los Cavaliers, pero sin contrato garantizado, será el que deje la lista de los 20 jugadores que fueron incluidos para comenzar los entrenamientos y su puesto lo ocupará Wade.

El entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, aunque dijo que no podía decir nada oficial hasta que no pase el tiempo legal del miércoles para que Wade sea agente libre sin restricciones, solo comentó que conseguir un jugador del calibre de Wade siempre era algo "muy positivo".

Mientras tanto, el nuevo gerente general de los Cavaliers, Koby Altman, hasta el momento no ha querido hacer ningún comentario con relación a la inminente llegada de Wade al equipo, aunque en la ciudad los aficionados ya están listos para darle la bienvenida.