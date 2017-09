Llovet: "Me siento agradecido por la confianza que tienen en mí"

Santiago de Compostela, 27 sep (EFE).- El ala-pívot Nacho Llovet afirmó este miércoles, durante el acto de presentación de la renovación de su contrato con el Monbus Obradoiro hasta 2020, que se siente "agradecido" por la confianza que la entidad que preside Raúl López "siempre" ha depositado en él.

"El club apostó por mí antes incluso de llegar a firmar, luego lo volvieron a hacer para que pudiese llegar aquí el año pasado y ahora para formalizar esta renovación. Estoy muy a gusto y me siento muy querido aquí", declaró el jugador, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por el consejero Óscar Rodríguez y el director general José Luis Mateo.

El ex jugador del Joventut, club que abandonó el pasado año para recalar en el Obradoiro, se mostró "convencido" de que en el equipo dirigido por Moncho Fernández puede seguir "dando pasos adelante" en su carrera deportiva, además de sentirse "importante" en el proyecto del club

"Creo que hay etapas en la carrera de un jugador. Se me presentó esta oportunidad, me hicieron ver desde el Obra que confiaban en mí y en mis posibilidades, y al final parece que el cambio ha sido positivo. Creo que estoy avanzando como jugador, paso a paso, y espero que siga así", sentenció Llovet.