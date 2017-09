Mumbrú: "Lo tenía decidido y lo mejor era decirlo cuanto antes"

Bilbao, 27 sep (EFE).- El capitán del RETAbet Bilbao Basket Alex Mumbrú ha confesado que la decisión de retirarse al final de esta temporada, que anunció ayer, ya la tenía tomada y que "lo mejor era decirlo cuanto antes" para no distraer la atención del equipo durante el curso.

"Lo tenía decidido y lo mejor era decirlo cuanto antes. Lo creía así y creo que es mejor así. Creía que lo mejor era comunicarlo antes de empezar la temporada", ha dicho Mumbrú sobre la cancha del Bilbao Arena de Miribilla en el transcurso del 'Media Day', el día de atención a la prensa del conjunto vizcaíno de cara a la nueva temporada que arranca el sábado ante el Montakit en Fuenlabrada.

"Buscaba comunicarlo ayer, que se hablara hoy y no se le diera mucha más importancia. Lo importante es que el equipo funcione, que vaya bien, hablar durante el año del tema deportivo y dejar esto a un lado", ha añadido el campeón del mundo en 2006.

En cuanto a su decisión, ha explicado: "Siempre dije que me gustaría retirarme siendo competitivo, compitiendo hasta el final y haciendo una buena temporada y jugando minutos".

En todo caso, cree que, una vez hecho público ese anuncio y tratado el tema, ahora lo que tienen que hacer el Bilbao Basket y su entorno es "pensar en ganar partidos, en jugar bien a baloncesto, en jugar bien en Miribilla y en empezar ya bien en Fuenlabrada".

Mumbrú, de todos modos, ha confesado que en las últimas horas, desde que anunciara su decisión, ha recibido mucho "cariño" de gente cercana y el mundo del baloncesto. "Sientes cariño por todo el mundo y la verdad es que se agradece. llevas muchos años, vas sembrando poco a poco y se agradece que todo el mundo se acuerde de ti", ha agradecido el afecto recibido.

Ya centrándose en el asunto deportivo y en lo que quiere de la nueva temporada para su equipo es: "que nos respeten la salud y las lesiones, que seamos competitivos y que Miribilla se sienta orgulloso del equipo que tiene".

En ese sentido, cree el trabajo de pretemporada está ya hecho como se debe. "No estamos como estaremos dentro de dos meses, pero ya tenemos pillado todo lo que quiere Carles como para empezar a competir", ha considerado.

Y sobre la idea del técnico, Carles Durán, de hacerle jugar en la posición de '4', la ha enmarcado en las necesidades del equipo de que sea así. "Es un nueva situación para mí porque llevaba toda mi carrera jugando de '3', pero creo que es bueno para el equipo que pueda ser un '4', un '4' abierto y abriendo el campo. Lo importante es el equipo, lo que necesite de cada uno y si lo que necesitaba era eso pues ahí está", resumido.