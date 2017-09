Neal: "Lo que más me preocupa es coger los conceptos del equipo"

Zaragoza, 27 sep (EFE).- El último fichaje del Tecnyconta Zaragoza, el norteamericano Gary Neal, ha declarado hoy en su presentación que lo que más le preocupa es pillar los conceptos del equipo, entenderse con los jugadores y la idea del entrenador.

"Lleva su tiempo llegar a un equipo hecho y que ha realizado la pretemporada con todos los jugadores", ha explicado el alero que, a pesar de ello, cree que en poco tiempo puede estar a su mejor nivel.

"No estoy al cien por cien físicamente. Desde principios de marzo que jugué mi último partido no lo he vuelto a hacer pero aún así creo que solo me costará un par de partidos alcanzar ese nivel", ha indicado el jugador estadounidense.

A este respecto ha apuntado que cree que le falta ritmo de competición y de jugar partidos pero que, aun así, estará en disposición de jugar algún minuto el próximo sábado en el primer partido de Liga.

Igualmente ha destacado que éste es su undécimo año como jugador profesional y que todo el mundo sabe de lo que es capaz y de sus habilidades estando sano, aunque ha matizado que para poder ser el líder del equipo hay que ir "poco a poco" y que se lo debe ganar.

Neal considera que fichar por el Tecnyconta Zaragoza es "una buena oportunidad" y ha reconocido que apenas conoce nada del equipo.

"He conocido ahora a algunos de los jugadores y no conozco la historia del club porque cuando estuve hace diez años en la Liga española no tuve la ocasión de enfrentarme a él", ha finalizado.