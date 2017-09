Ribas: "Hace años que la gente quiere un título y esta presión la aceptamos"

Barcelona, 27 sep (EFE).- El jugador del Barcelona Lassa Pau Ribas ha considerado lógico que la afición quiera títulos y ha afirmado que el plantel azulgrana "acepta y quiere" esta presión para conseguir los objetivos al término de la presente temporada.

"La presión es máxima cada temporada. Hace tiempo que la gente quiere un título y esta presión la aceptamos y la queremos. Queremos ganar títulos y por eso han llegado los jugadores que han llegado y hacemos los esfuerzos que hacemos", ha explicado el jugador del equipo azulgrana.

En la jornada abierta a los medios de comunicación previa al inicio de la Liga Endesa, que el Barcelona iniciará el próximo viernes ante el Baskonia en el Palau (21:00 horas), el escolta catalán ha afirmado que las sensaciones del equipo "son buenas", pero ha avisado que todavía es temprano para sacar conclusiones.

"Las sensaciones son buenas, en principio, pero hay que ser realistas, somos jugadores nuevos, con bajas y la temporada es muy larga. Tenemos que empezar con calma. El primer partido es importante para la gente porque jugamos en el Palau Blaugrana", ha añadido

Precisamente, sobre el encuentro ante el Baskonia, ha señalado que será "un primer partido en el que ambos equipos seguro que tenemos cosas escondidas" y, en este sentido, ha puntualizado que falta ver qué conjunto "es el más inteligente".

Ribas, que el año pasado se quedó sin jugar debido a una lesión grave en el tendón de Aquiles, ha apuntado que tiene "muchas ganas" de volver a jugar, si bien ha admitido que todavía no está al 100 %.

"Tengo muchas ganas, pero sé que mi nivel físico después de tanto tiempo sin jugar no es el que me gustaría tener para empezar, pero seguro que puedo ayudar en algunas cosas", ha zanjado.