Sito Alonso: "Tenemos que mostrar una imagen de cercanía con el Palau"

Barcelona, 27 sep (EFE).- A 48 horas para debutar en la Liga Endesa ante el Baskonia, el entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha instado a sus jugadores a "mostrar una imagen de cercanía" con el público del Palau Blaugrana y ha prometido que su equipo demostrará "carácter e ilusión".

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto vitoriano, el preparador del equipo azulgrana ha destacado que "el equipo que logre mostrar la filosofía que quiere durante la temporada tendrá más opciones de ganar" el próximo viernes.

"Estamos ilusionados, contentos, expectantes y con ansia de empezar la competición. Nos quedan cosas todavía por trabajar, pero estamos dispuestos a mostrar las cosas fundamentales. Esta semana los jugadores están ansiosos de empezar a jugar contra un equipo tan fuerte y potente como Baskonia", ha explicado.

Sobre el rival del viernes, al que Alonso entrenó la pasada temporada, ha destacado su "competitividad", enfatizando especialmente el papel que tendrán los dos bases: Marcelinho Huertas y Jayson Granger.

"Este año han hecho una apuesta con dos jugadores en el puesto de base con una gran experiencia. Vamos a encontrar un partido con un ritmo muy alto", ha puntualizado el técnico azulgrana, quien también ha destacado la calidad del letón Janis Timma en la posición de ala-pívot.

Cuenta Alonso con una plantilla de quince jugadores, algo que ha agradecido teniendo en cuenta la maratoniana temporada con la Euroliga y la Liga Endesa.

"Es muy importante protegerse con una plantilla más larga con los equipos de Euroliga que tienen una exigencia más grande. Entre los quince jugadores hay algunos que tienen que dar el salto para demostrar que pueden ser jugadores de la Liga y de la Euroliga. Las convocatorias nos pueden permitir apretar a los jugadores para estar al máximo nivel", ha recordado.

Con vistas al partido contra el Baskonia, Alonso ha confirmado que Ante Tomic y Pierre Oriola arrastran molestias, mientras que Víctor Claver sigue recuperándose de su lesión.

"No vamos a arriesgar con él (Tomic) y está sufriendo unas molestias porque es una lesión incómoda y cuando no esté perfecto no jugará. Lo mismo que en el caso de Claver y Oriola", ha señalado.

En cualquier caso, el técnico madrileño tiene muy clara la "línea de trabajo" a seguir para que su equipo evolucione. "Tenemos que demostrar que tenemos carácter e ilusión, porque pase lo que pase tenemos que mostrar una imagen de cercanía con el Palau, que debe volver a tener una sensación de dureza para el rival", ha zanjado.