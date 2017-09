El Baskonia visita al Barcelona en un partido con morbo en el arranque de la ACB

Vitoria, 28 sep (EFE).- El Baskonia visitará mañana al FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana en un partido con morbo en el comienzo de la temporada 2017-18 de Liga Endesa debido a las negociaciones que han mantenido los dos clubes este verano por varios de los miembros de la plantilla baskonista.

Sin ir más lejos, "Sito" Alonso, que dirigió al Baskonia la pasada campaña, ha cambiado de banquillo este verano y se ha enrolado en las filas del club culé que ha dado un giro a su plantilla respecto a la pasada campaña.

Otro de los alicientes del partido será la presencia de Adam Hanga en la escuadra barcelonista, en lo que ha sido el enésimo traspaso de un jugador del plantel vitoriano al blaugrana.

Durante el mercado de verano el Barça echó las redes sobre el ya excapitán del Baskonia y tras igualar el club vasco la oferta, comenzó una negociación que acabó con el húngaro en la ciudad condal a cambio de una compensación económica.

Además, Shane Larkin, ahora en las filas de Boston Celtics, también fue tentado por la dirección deportiva que ahora encabeza Nacho Rodríguez.

Con este prólogo, el choque de mañana se presenta antes de lo esperado para ambas escuadras ya que no han tenido tiempo para preparar el inicio de la campaña por las citas internacionales de sus jugadores.

A esto hay que añadir los problemas físicos de varios jugadores del conjunto vasco que no podrá contar con Rodrigue Beaubois, Patricio Garino, Tornike Shengelia y Jordan McRae, lo que obliga a Pablo Prigioni a echar mano de los canteranos Miguel González y Rinalds Malmanis para completar una plantilla de 12 jugadores.

Por el lado culé, "Sito" Alonso pierde por lesión para este encuentro a los interiores Pierre Oriola y a Ante Tomic, pero recupera a Pau Ribas después de once meses de baja.

Así, ambos equipos llegan a este primer duelo tras una pretemporada accidentada y en plena reconstrucción, por lo que es muy posible que lo que se vea mañana sobre el parqué del Blaugrana no marque el futuro de ambos, ya que están llamados a sufrir una evolución importante durante la temporada.