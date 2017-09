Felipe Reyes: "Necesitaba parar y centrarme en el Real Madrid"

Madrid, 28 sep (EFE).- Felipe Reyes, capitán del Real Madrid de baloncesto, que anunció su retirada de la selección española hace unos días aseguró que "necesitaba parar y centrarse" en el club blanco.

"Lo tenía decidido antes de verano, había sido una temporada dura. Mental y físicamente acabé muy cansado. Necesitaba parar, disfrutar de mi familia y centrarme en el Real Madrid, que es mi club. Lo anuncié el otro día para acabar con los rumores respecto a las ventanas FIBA", dijo el pívot en un evento con la marca Adidas.

En el acto publicitario para presentar la nueva colección de Athletics ZNE Pulse también estuvieron presentes el jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres y los atletas Chema Martínez y Ana Peleteiro.

Para Torres recibir la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano fue algo "fantástico", ya que, el ambiente "es siempre diferente", resalto.

"Ayer fue mi partido 100 en competiciones europeas y por desgracia no acabó de la mejor manera. Pero comienza un nuevo reto, nuevas exigencias y ahora nos queda pensar en ganar lo que queda", dijo sobre la derrota del conjunto rojiblanco ante el Chelsea por 1-2.

Ana Peleteiro, que consiguió su mejor marca personal (14,23 metros) en los Mundiales de Londres de este verano explicó que esa cifra ha supuesto "un antes y un después" en su carrera.

"Nunca había estado en un Mundial absoluto y clasificarme para la final entre las ocho mejores del mundo fue increíble. Había estado con dolores musculares y había sido una temporada difícil con muchos cambios, entre ellos de entrenador. Y al final me salió el mejor salto de mi vida. Recordarlo me trae muy buenos recuerdos y me emociono".

"Este año tengo el Campeonato del Mundo en pista cubierta en marzo y el de Europa al aire libre, así que intentaré mejorar y hacer marca personal", dijo Peleteiro sobre su próximo objetivo.

Chema Martínez confesó que entre los suyos está el "disputar dos carreras de 100 kilómetros al año". "Sigue habiendo algo en mi interior que me hace salir a correr cada día. A dar el cien por cien. Sé que no voy a superar mis marcas, pero me apetece correr", añadió.

"Dejo atrás la pista que tantas alegrías me dio para competir por el mundo. Soy muy competitivo y el desierto me esta dando la fuerza para pelear por nuevos retos, para tener ambiciones", finalizó.