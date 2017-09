El presidente del Betis Baloncesto espera "mucho" de los pívots Anosike y Golubovic

El presidente del Betis Energía Plus, Fernando Moral, aseguró este miércoles en la presentación de los pívots Oderah Anosike y Vladimir Golubovic que espera "mucho de ambos", porque se trata de jugadores con "experiencia en distintas ligas" que deben "asegurar el juego interior".

El montenegrino Vladimir Golubovic espera "que el equipo juegue mejor que el año pasado", algo de lo que está "convencido" porque el estilo que intenta imprimir el entrenador, Alejandro Martínez, es "atractivo y muy rápido".

El jugador balcánico cree que el Betis ha conformado una plantilla en la que conviven el "talento y las ganas de jugar juntos", por lo que está "deseando" debutar el domingo frente al Valencia, "que será un rival difícil porque es el actual campeón".

El nigeriano Oderah Anosike, por su parte, se mostró "contento por estar en la mejor Liga de Europa", después de que "no saliera bien la opción de jugar en el Baskonia" hace algunas temporadas, por lo que ahora espera "disfrutar de este club y esta ciudad de los que todo el mundo habla bien".

Fernando Moral resaltó que "después de lo sucedido el año pasado", cuando el Betis Energía Plus cosechó un descenso deportivo pero obtuvo en verano "una bola extra para seguir en la ACB, lo primero es lograr la salvación lo antes posible" y una vez "conseguida, luchar con la máxima ambición".

Moral, tras unos meses complicados, está "cansado de lo extradeportivo y deseando hablar de baloncesto", por lo que informó de que tiene "una opción muy cercana para fichar un alero" que podría cerrar incluso "ante del partido contra Valencia del domingo".

El dirigente lamentó el escaso éxito de la campaña de captación de socios, que justificó al recordar que "se empezó tarde y no ha habido sinergia con el fútbol", pero mostró "la esperanza de que Sevilla se enganche al baloncesto", objetivo en aras del cual piensa "dar lo máximo".