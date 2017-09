Latavious Williams, San Emeterio, Diot y Abalde bajas para el estreno del Valencia

Valencia, 29 sep (EFE).- El Valencia Basket afrontará el domingo el estreno en la Liga Endesa en la pista del Real Betis con las bajas por lesión de Latavious Williams, Fernando San Emeterio, Antoine Diot y Alberto Abalde, según confirmó hoy Txus Vidorreta, técnico del conjunto valenciano.

El entrenador vasco sí que podrá contar con Sam Van Rossom, el base belga con el que el club llegó a un acuerdo el pasado lunes para que se reincorpore hasta el final de la temporada. También desplazará a Sevilla al escolta Josep Puerto y al pívot Tryggvi Hlinason, que tienen ficha con el equipo de la Liga EBA.

En cuanto a los lesionados, Williams está en la última fase de recuperación de la fractura por estrés que sufrió a final de agosto en la tibia derecha y Abalde también podría jugar en principio el próximo miércoles ante el Rio Natura Monbús Obradoiro, aunque se perderá el choque de mañana por la lesión muscular que sufrió antes de la Supercopa.

Por su parte, San Emeterio, que sufrió una microrrotura muscular en la final de ese torneo, aún estará una semana más de baja, mientras que el club ha decidido parar a Diot para que se recupere totalmente de las molestias que arrastra desde hace semanas en una rodilla y que se acrecentaron tras jugar la Supercopa.

"Antoine se fue encontrando mucho mejor la semana pasada, sabía la ilusión que teníamos depositada en la Supercopa y de manera natural jugó. Cuando hemos vuelto, la rodilla se ha sobrecargado y tuvo un pequeño derrame. Es una lesión que tuvo con la selección y está en visos de recuperarse al cien por cien", explicó hoy en una rueda de prensa.

"En estos tres primeros partidos es imposible que pueda estar y a partir de la siguiente semana esperamos que pueda ir incorporándose. Nos podemos permitir no forzar, no tenemos un plazo claro y si no mejora breve iremos a nuevos especialistas", desveló.