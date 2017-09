Luis Casimiro: "El equipo es ambicioso y quiere mejorar la pasada temporada"

Las Palmas de Gran Canaria, 29 sep (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha reconocido hoy que su equipo realizó el pasado año una buena temporada, aunque ha matizado que sus jugadores son "ambiciosos" y quieren mejorar este curso lo conseguido el anterior.

El Herbalife comenzará este domingo a las 12.00 horas (insular) la Liga Endesa recibiendo en el Gran Canaria Arena al Gipuzkoa Basket, un recién ascendido al que "habrá que respetar", según ha remarcado Casimiro en rueda de prensa.

"Gipuzkoa ha hecho un buen equipo y vuelve con fuerza a la Liga. Hicieron una muy buena pretemporada y vimos que jugaron a un muy buen nivel en Granada ante Zaragoza y Murcia. Habrá que respetarlos y tener la misma personalidad en cada partido, sea quien sea el rival", señaló.

Por lo que se refiere a su conjunto, ha eludido opinar en qué momento exacto llega a este inicio liguero.

"Lo bonito de esta profesión es que debes llevar el pulso del equipo día a día, y no sabes qué avatares te van a surgir para que las cosas vayan mejor o se puedan caer. Debemos crecer durante la competición y no conformarnos con haber jugado dos partidos de Supercopa, muy motivados al estar ante nuestra gente", ha comentado.

Casimiro ha recordado que "dentro de poco" su equipo alternará la Liga con la Eurocopa, "algo que gusta a los jugadores, porque las pretemporadas se hacen largas y todos quieren competir más que entrenar".

"Tenemos una buena condición física y un buen bagaje táctico, y ahora toca vivir la competición al máximo", ha asegurado.

El técnico del conjunto isleño, considerado por varios de sus compañeros en el banquillo como el más tranquilo de la Liga Endesa, ha indicado que la procesión va por dentro.

"Creo que me gana Salva Maldonado en tranquilidad, o estamos ahí en la puja", ha apuntado, entre risas. "La experiencia te da una estabilidad que, muchas veces, cuando empiezas, no tienes y esa es la diferencia entre entrenadores con muchas batallas y con los que comienzan ahora, aunque la procesión va por dentro y a veces me altero".

El entrenador del Herbalife Gran Canaria ha señalado que afrontarán la nueva temporada con el buen recuerdo dejado el curso anterior y la firme intención de mejorarlo.

"Aunque venimos de hacer una buena campaña, en la presente queremos más porque somos ambiciosos en hechos y no en palabras. No hay dos temporadas iguales, y no creo ni deseo que este año tengamos el mal arranque que tuvimos el pasado", ha dicho.

"Por eso, me gustaría llegar a la Copa del Rey sabiendo que nos lo hemos ganado y no porque estamos invitados (esta edición se jugará en el Gran Canaria Arena). Yo firmaba las cuatro derrotas consecutivas que sufrimos al principio de la pasada Liga si luego logramos diez victorias de doce, porque es muy difícil de conseguir. Ese fue nuestro único lunar el pasado año, pero el resto fue bueno", ha recordado.

Casimiro se ha declarado muy satisfecho con su plantel y, tras ser preguntado por los recién incorporados, ha resaltado a dos de ellos.

"Tengo una buena plantilla y profunda, pero no versátil, porque el año pasado teníamos a Royce O'Neale que era la versatilidad pura, pues podía jugar de 2, 3 y 4, y este año no lo tenemos. Hemos perdido algo en ese aspecto, pero eso no es negativo porque el equipo es largo y todas las posiciones están bien cubiertas", ha comentado.

"De los nuevos me ha sorprendido la capacidad de tiro exterior de Shaq McKissic así como el grado de madurez de Luke Fischer fuera y dentro de la cancha en su primera experiencia en Europa. Las sorpresas han sido para bien", ha concluido.