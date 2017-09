El Tecnyconta inicia la Liga marcado por las dudas que genera su pretemporada

Zaragoza, 29 sep (EFE).- El Tecnyconta Zaragoza inicia mañana la Liga 2017/18 visitando la pista del Rio Natura Monbús marcado por el mar de dudas que supone el rendimiento que ha mostrado en la pretemporada.

El equipo aragonés ha visto una remodelación casi total y absoluta en su plantilla para intentar olvidar el gran fiasco que supuso la pasada campaña, en la que el equipo se salvó del descenso en la última jornada y gracias a la victoria del Unicaja sobre el Real Betis Energía Plus, con el que se jugaba una plaza de descenso, ya que el conjunto maño no pudo superar al Movistar Estudiantes, lo que le hubiera supuesto asegurarse la salvación.

La directiva del Tecnyconta, cada vez con menos recursos económicos para confeccionar la plantilla, optó por un nuevo proyecto tanto de jugadores como de entrenador como demuestra el que solo tres hombres continúan en la plantilla, los bases Sergi García y Tomás Bellas, y el alero Jonathan Barreiro, éste último que tuvo un papel prácticamente testimonial.

El nuevo entrenador es José Ramón Cuspinera al que, por lo visto, le ha faltado tiempo para conseguir que el equipo alcance el nivel deseado y se acople a una filosofía de intensidad defensiva y juego veloz.

Su equipo ha encajado demasiados puntos y anotado pocos lo que, en principio, hace presagiar problemas salvo que cambie radicalmente en la hora de la verdad, la competición oficial.

Del equipo del pasado curso han salido hombres importantes como Jelovac, Benzing, Norel, Fotu o Gecevicius y se ha incorporado a la plantilla juventud, lo que conlleva el aliciente de la energía y la ilusión pero también el peligro de la inexperiencia, aunque con los últimos fichajes se ha intentado dar un poso de madurez.

En el conjunto 'rojillo' han recalado los escoltas Janis Blums (Letonia) y Gary Neal (USA); los aleros Lovro Mazalin (Croacia) y Michal Michalak (Polonia); los ala-pívot Nikola Dragovic (Serbia) y Álex Suárez y los pívot Nico de Jong (Holanda) y Jarvis Varnado (USA).

En teoría Blums, Neal y Varnado deben ser el triángulo que sustente las opciones ofensivas del equipo aragonés, pero cuenta con el importante contratiempo de que los dos primeros han llegado a última hora y apenas conocen los sistemas de juego y a sus compañeros.

Además, en el caso de Neal, un jugador que ha jugado en varios equipos NBA, tiene el problema añadido de que su último partido lo disputó en marzo y desde entonces no ha estado entrenándose con ningún equipo, lo que supone que físicamente estará por debajo del resto de la plantilla, al igual que en sensaciones sobre la pista.

No es así en el caso del letón, que ha disputado el pasado Eurobasket con su selección nacional.

El equipo ha realizado una pretemporada en la que ha dejado numerosas dudas en cuanto a su capacidad dado que ha evidenciado muchas carencias y ha perdido con claridad todos los partidos que ha disputado contra equipos ACB, si bien en ella no ha podido contar ni con Blums, en el Eurobasket, ni con Neal, que aterrizó en Zaragoza el pasado miércoles.

Por ello, su debut esta temporada está sembrado de incógnitas y dudas que solo se responderán una vez se haya puesto en juego el balón contra el equipo gallego.