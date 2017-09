El Madrid espera un debut complicado

Madrid, 30 sep (EFE).- El Real Madrid comienza la temporada contra el MoraBanc Andorra y no espera que sea fácil, a tenor de los resultados de pretemporada y de los choques del curso pasado que finalizaron positivamente pero con prórroga en las tres primeras ocasiones.

Todos los inicios son complicados, pero si se viene de una pretemporada irregular (3-3), como en el caso del Real Madrid, y de apenas diez días con el equipo entrenando al completo, tras el regreso de los internacionales, más todavía.

En la Supercopa el Madrid acudió con casi todos sus jugadores, pero sin haber podido hacer más de un entrenamiento juntos, por lo que la derrota por 73-64 ante el Herbalife Gran Canaria apenas sirve de medida para un equipo que presentará otra cara, se supone que muy distinta, ante el Andorra.

Esta última semana de entrenamientos ha sido intensa en el Real Madrid, conocedor de que comienza a toda máquina y de que deberá disputar diez partidos, seis de Liga y cuatro de Euroliga, en veintiocho días.

Además, el Real Madrid no puede permitirse el lujo de comenzar paulatinamente y desde el primer partido será el rival a batir en ambas competiciones.

Además de la falta de conjunción, de los nuevos sistemas de juego y de todas las vicisitudes de un equipo, el entrenador Pablo Laso, por la experiencia del año pasado, tiene que comenzar a pensar en las fuerzas de los jugadores desde el primer momento, para que no ocurra como el curso pasado, en que los protagonistas llegaron muy justos a los momentos cruciales, cuando los principales títulos estaban en juego.

Real Madrid y Morabanc se midieron la temporada pasada hasta en seis ocasiones, 5-1, para los madridistas, pero en las tres primeras ocasiones tuvieron que recurrir a la prórroga para abrazar la victoria.

En casa, con la afición y en la jornada uno, el Madrid quiere dar el primer paso para la reconquista del título. La vuelta de Facundo Campazzo y la presentación del francés Fabien Caseur y el serbio Ognjen Kuzmic serán otros alicientes de un debut complicado.