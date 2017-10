80-90: La garra del Betis no puede con un Green estelar

El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, arrancó con un triunfo la temporada en la que defenderá su título al ganar 80-90 en Sevilla, con su escolta estadounidense Erick Green magistral (27 puntos), ante un renovado Betis Energía Plus, que se mostró como un equipo con garra y siempre dio la cara.

El remodelado Betis, con once fichajes -el del alero checo Blake Schilb lo anunció ayer y aún no se ha incorporado- y sólo Alfonso Sánchez del pasado curso, se medía en el estreno ante el campeón de la liga y la Supercopa, un Valencia Basket que llegó a Sevilla con bajas notables (Latavious Williams, San Emeterio, Diot y Abalde).

Aún así, el equipo de Txus Vidorreta quería demostrar su vitola de campeón con un buen inicio, pero los verdiblancos también perseguían el mismo reto para dar una alegría a su afición tras los avatares vividos este verano, cuando, tras su descenso, lograron el reingreso por vía judicial en la Liga Endesa al darles un juzgado la razón para que ocuparan la plaza 18.

El conjunto de Alejandro Martínez, que repite en el banquillo bético, salió muy motivado en un primer cuarto que, tras una primera ventaja para el Valencia (4-8, m.3), fue muy igualado (10-10, m.5).

Ambos se basaron en el acierto del nigeriano Oderah Anosike, que con 9 puntos se impuso a los pívots visitantes, y del estadounidense Erick Green (10 puntos). El Betis mantuvo su ímpetu y aprovechó las facilidades de la defensa naranja para abrir hueco (16-12, m.7), si bien el Valencia acabó el cuarto con una mínima renta (18-19 m.10).

En el segundo parcial, los levantinos, más atinados, hicieron valer su mayor amplitud de banquillo. El excajista Joan Sastre y los bases Guillem Vives y el belga Van Rossom tomaron el mando (22-27, m.12) e hicieron daño a una defensa sevillana ahora más vulnerable.

El Betis se repuso y con un 7-0 de parcial se situó por delante (29-27, m.14) tras un triple del irlandés Donnie McGrath, que ayudó a Anosike con 7 puntos en el primer tiempo. Vidorreta pidió tiempo y sus hombres le respondieron con un parcial de 0-9 coronado con un triple de Sastre y que dejó tocado a los locales (29-36, m.16).

El Valencia amplió más su renta con sendos triples del americano Will Thomas y Vives, a los que replicó con otro el británico Luke Nelson, para irse 8 puntos arriba al descanso (34-42).

Tras el intermedio, el equipo 'toronja' sacó a relucir su calidad y su 'fondo de armario' y pareció ya imparable. Ambos conjuntos se enzarzaron en una batalla de triples, pero ello no impidió a los valencianos alcanzar varias veces una ventaja de 9 puntos (41-50 m.23 o 48-57 m.25,5) que les hizo incurrir en una cierta relajación.

No contaban, sin embargo, con la resistencia de todo el bloque sevillano, con McGrath, Nelson, el galo Boungou-Colo o el americano Ryan Kelly ahora también aportando. El Betis nunca se rindió, tiró de orgullo y, con un parcial de 11-5, redujo la distancia a 3 puntos (59-62, m.29,5) y llegó con opciones a la recta final (59-64, m.30).

Esto bastó para que el potente conjunto naranja pusiera en marcha su maquinaria. El Valencia retomó el mando, no dio opción a un Betis voluntarioso -de nada le sirvieron los 12 puntos de Boungou-Colo en este último cuarto- y, con un gran trabajo de equipo y Sastre y de nuevo Green -13 puntos en este parcial- espectaculares, lograron una máxima renta de 14 puntos (61-75, m.34).

El vigente campeón de Liga dejó clara su superioridad en los minutos decisivos y, pese a que el antiguo Caja logró reducir su desventaja (75-83, m.38), amarró sin problemas su primera victoria.

- Ficha técnica:

80 - Betis Energía Plus (18+16+25+21): McGrath (10), Nelson (7), Boungou-Colo (20), Kelly (12), Anosike (19) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Iván Cruz (-), Uriz (-), Blanco (2), Franch (6) y Golubovic (4).

90 - Valencia Basket (19+23+22+26): Vives (7), Sastre (13), Green (27), Thomas (6), Dubljevic (11) -cinco inicial-, Doornekamp (3), Van Rossom (12), Rafa Martínez (3) y Pleiss (8).

Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Zamorano. Eliminaron por cinco faltas personales al local Kelly (m.36) y al visitante Dubljevic (m.38).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de San Pablo de Sevilla ante 4.649 espectadores.