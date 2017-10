Los Spurs estarán toda la pretemporada sin Leonard, lesionado

San Antonio (EE.UU.) 30 sep (EFE).- Los Spurs de San Antonio no han comenzado con suerte el campo de entrenamiento de cara a la nueva temporada después de conocerse la lesión que sufrió su jugador estrella, el alero Kawhi Leonard.

Leonard se perderá la pretemporada con el equipo de San Antonio por causa de la lesión que sufre en el muslo derecho, de acuerdo a la información ofrecida por los Spurs.

El equipo de San Antonio no especifica en la información oficial cuanto tardará Leonard en recuperarse y volver a la competición.

Lo que sí quedó confirmado por parte del entrenador del equipo, el veterano Gregg Popovich, es que Leonard ya trabaja en la rehabilitación del muslo.

Agregó que "es probable que se pierda el comienzo de la pretemporada o una buena parte de la pretemporada, y no vamos a poner una fecha de regreso".

Popovich aseguró que el equipo no iba a forzar la vuelta de Leonard, si no todo lo contrario, darle el tiempo suficiente que le permita recuperarse por completo.

El equipo no abundó y no dijo cuándo se lesionó Leonard, aunque el entrenador indicó que el problema ya lo comenzó a sufrir la pasada temporada.

Leonard dejó de jugar en la fase final del 2017 por una lesión de tobillo en el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Rockets de Houston, a los que al final eliminaron.

El jugador notó que se agravaba la lesión en el primer partido de las finales después de pisar en el pie al pívot georgiano Zaza Pachulia, de los Warriors, lo que llevó a generar una protesta pública de Popovich contra el jugador del equipo de Golden State, que recibió hasta amenazas por parte de los seguidores de los Spurs.

Mientras que la NBA, tras revisar el vídeo del partido, defendió en todo momento a Pachulia al considerar que su acción defensiva fue correcta y dentro del reglamento.