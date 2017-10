UCAM "necesita 40 minutos de consistencia, esfuerzo y acierto", según Navarro

Murcia, 2 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, que ayer debutó en la Liga Endesa perdiendo por 64-74 ante el Unicaja de Málaga, debe "aprender que necesita 40 minutos de mucha consistencia y esfuerzo y también de acierto", según ha dicho su entrenador, Ibon Navarro, quien ya piensa en hacer reaccionar a su equipo para llegar "lo mejor posible" al partido del miércoles en la pista del Iberostar Tenerife, primer líder de la competición.

El cuadro murciano, que es decimosexto, no rindió a su mejor nivel y su entrenador tiene claro qué es lo que faltó. "Para ganar a rivales como el Unicaja tenemos que aprender que necesitamos 40 minutos de mucha consistencia y esfuerzo y también de acierto, aunque esto no depende del deseo y lo otro sí", ha declarado enviando un mensaje a los suyos.

Según Navarro, "la espesura en el juego del UCAM CB en este partido es consecuencia del momento de la temporada" en el que están "y de lo que aprieta el Unicaja".

Pese a todo, el conjunto universitario se centra en lo que le llega de inmediato, la visita a un Iberostar que ganó por 65-81 al San Pablo Burgos y que hace una semana se proclamó campeón de la Copa Intercontinental.

"Ahora, trataremos de llegar lo mejor posible a Tenerife y hay cosas que el equipo tiene que ver para darse cuenta", ha manifestado el técnico vitoriano, quien espera una mejora general empezando por las de los bases Clevin Hannah y Charlon Kloof, quienes sólo anotaron nueve puntos entre ambos -cinco y cuatro- y fallaron 11 de los 13 tiros de campo que intentaron entre ambos.

"Clevin no ha estado acertado a la hora de tomar decisiones, pero lleva una semana con nosotros y tiene que encontrar su espacio y el de sus compañeros, mientras que Charlon ha pecado de exceso de ganas de hacerlo bien y cada vez que ha ido hacia dentro se ha estampado", ha indicado su técnico.