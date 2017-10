Olaseni, rebotes con sello británico para el Fuenlabrada

Fuenlabrada (Madrid), 3 oct (EFE).- El pívot británico del Montakit Fuenlabradada Gabe Olaseni, que aportó 10 rebotes, 4 puntos y dos tapones en la victoria contra el Retabet Bilbao Basket (82-68) aseguró a EFE que espera "mejorar" en lo ofensivo y confió en sumar una nueva victoria el miércoles contra el Morabanc Andorra.

Olaseni (Plaistow, Gran Bretaña, 1991) está llamado a ser uno de los líderes en el juego interior del Fuenlabrada, cosa que demostró ante el Bilbao a nivel de rebotes y tapones, pero no estuvo especialmente acertado en el tiro (anotó dos de seis intentos), un aspecto que pone en su debe particular.

"Fue un buen comienzo. Quería hacer lo que se supone que tengo que hacer, coger rebotes, hacer una buena defensa. Fallé algunos lanzamientos que habitualmente suelo meter, pero pude ayudar con mi defensa y rebotes a que el equipo ganara", aseguró a EFE el interior de 26 años y 2,08 metros de estatura, que formó parte del quinteto titular.

El internacional británico espera ir "cada día a mejor" y que eso se note en los resultados, pero valoró de forma muy positiva el inicio en casa, con especial incidencia en la participación de la afición en el partido.

"Es agradable estrenarse en casa, más aún cuando se hace con una victoria. El ambiente fue bueno, los aficionados están locos, realmente nos mantuvieron en el partido, cantando desde sus localidades. Ellos marcaron la diferencia", aseguró.

El Fuenlabrada de esta temporada parece un equipo más potente en el aspecto interior, por lo visto el sábado del estadounidense Ian O'Leary (11 puntos, 5 rebotes) y la recuperación del montenegrino Blagota Sekulic (8 y 7), además de los 16 puntos y 5 capturas del congoleño Christian Eyenga, máximo anotador del duelo.

"Ellos son jugadores con experiencia, para ellos es más fácil. Somos un equipo grande y me encantan como jugadores, tenemos un buen grupo", elogió a sus compañeros Olaseni.

El jugador británico dijo que el Fuenlabrada que se pudo ver el pasado sábado es el que cabe esperar ver el resto de la temporada, con "juego duro" y "buena defensa" como líneas principales, una imagen que esperan repetir en Andorra contra el Morabanc el miércoles, conjunto que viene de perder con el Real Madrid (94-88).

"Seguro que los entrenadores están preparando el partido para intentar hacer una buena actuación. Creo que es posible que nos llevemos la victoria, espero que aprovechemos la oportunidad", apuntó el interior del Fuenlabrada.

La salida a Andorra la Vella va seguida de dos partidos en casa contra rivales de Euroliga, Unicaja de Málaga y Baskonia. No obstante, Olaseni recordó que "toda la Liga Endesa tiene grandes equipos" y que ellos se centrarán en "ejecutar bien" la estrategia de su entrenador, el argentino Néstor 'Che' García, y "conseguir más victorias en casa".

Gabe Olaseni llegó a Fuenlabrada esta temporada tras dos años de experiencia en el baloncesto europeo, el primero en Alemania (Brose Bakskets, Giessen 46ers), y el segundo entre Italia (Sassari) y Francia (Orleans).

"Me gustó mucho la experiencia en Alemania, tuve un gran entrenador. El año pasado estuve en Francia y creo que allí el baloncesto es más atlético, espero que España sea una mezcla de ambos", explicó el pívot británico.

Olaseni nació en Plaistow, en la zona este de Londres, en un país donde el fútbol es "el deporte nacional", y con 14 años tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para formarse en los últimos años de escolaridad y la etapa universitaria.

"Fue una buena experiencia, tuve la suerte de ir a un colegio privado cristiano durante un año en Kansas, y luego fui a la Universidad de Iowa cuatro años. Creo que di un gran paso en cuanto a desarrollo, aprendí mucho baloncesto y tuve un grandes entrenadores", explicó.

No obstante, el interior inglés no pudo dar el salto de la NCAA universitaria a la NBA, ya que no fue elegido en el 'Draft' donde los equipos profesionales escogen a sus jugadores, aunque tuvo una experiencia en las Ligas de Verano con Miami Heat.

"Obviamente fue duro, porque cuando juegas a un alto nivel piensas que puedes dar el siguiente paso a la NBA, siempre sueñas con dar ese paso. Pero tienes que darte cuenta de que ese no puede ser el punto final, tienes que seguir trabajando. Creo que he conseguido hacer eso", explicó.

El interior lideró a la selección de su país en el Eurobasket de este verano, siendo el jugador del campeonato con mejor porcentaje de tiros de campo (70%) y valoración media (26,8), aunque su equipo se quedó en la fase de grupos.

"Fue una gran experiencia, mi segunda vez con el equipo absoluto con el equipo del (seleccionador) Joe Prunty. Me dio mucha confianza poder jugar contra algunos de los mejores jugadores de Europa. Jugar bien significó mucho, aunque desafortunadamente no pudiéramos ganar muchos partidos. Espero que podamos hacerlo bien para la clasificación al Mundial los próximos años", apuntó Olaseni, que no sabe qué hará respecto a las ventanas de FIBA en noviembre.

Fue precisamente en la selección donde comenzó a conocer algo más del Fuenlabrada, gracias al técnico asistente en la escuadra británica, el español Alberto Lorenzo, y a un exjugador del conjunto madrileño, Daniel Clark, hoy en Gipuzkoa Basket.

"No sabía mucho sobre ellos, el entrenador asistente de la selección me contó bastante sobre Fuenlabrada, también Dan Clark jugó aquí, así que en cuanto supe que estaban interesados en mí él me contó sobre la oportunidad, la liga y lo que hay alrededor del club", recordó.

Hoy en día ve a su técnico, el argentino Néstor García, como "un constructor de confianza", y aprende rudimentos de español para defenderse con las instrucciones y las frases clave del juego, para lo que cuenta con la ayuda de sus compañeros.

Olaseni prometió "más victorias que el año pasado" a los aficionados del Fuenlabrada, que ya han podido ver algunas de sus cualidades, y no descartó la opción de dar la sorpresa llegando a la Copa del Rey o los 'playoffs' por el título si hacen buen trabajo en casa.

"Yo no tengo experiencia en esta liga, pero sé cuáles son los equipos más fuertes y la diferencia que hay con el resto. Creo que si somos fuertes en casa tendremos una buena oportunidad (...) Es un inicio emocionante y espero que sea una temporada especial", finalizó el pívot del Fuenlabrada.

Miguel Ángel Moreno