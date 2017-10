El Valencia no cuenta con Latavious Williams hasta noviembre y estudia fichar

Valencia, 3 oct (EFE).- El Valencia Basket no espera poder contar con el ala-pívot estadounidense Latavious Williams hasta mitad de noviembre por la fisura en la tibia derecha que se produjo en agosto y estudia el mercado por si hubiera alguna oportunidad interesante.

"Con este cambio de escenario estamos atentos a lo que puede haber en el mercado, no puede ser de otra manera", explicó en una rueda de prensa el técnico Txus Vidorreta, que subrayó que eso no supone que vayan a fichar: "Mientras no tengamos una baja más con los cuatro interiores que tenemos es suficiente", recalcó.

"Lo fundamental es estar bien posicionado, eso no supone que vayas a fichar pero si hay algún otro contratiempo te permite reaccionar", explicó.

El entrenador vasco señaló que no hay un cambio de diagnóstico pero el hecho de que Williams sea "un saltador" hace recomendable tratar la fisura "como si fuera una fractura".

"Cada vez que intentamos dar un paso adelante él no puede y él quiere. Varios especialistas nos han recomendado que lo tratemos como una fractura y eso son dos meses. Será difícil que pueda hacer trabajo con contacto hasta la primera quincena de noviembre", expuso.

Latavious Williams se lesionó a mitad de agosto pero no fue hasta final de mes cuándo se confirmó el problema que sufría.

Vidorreta reconoció que son "malas noticias" pero destacó que tienen total confianza en que Aaron Doornekamp, Will Thomas, Tibor Pleiss y Bojan Dubljevic pueden cubrir la rotación interior con la ayuda en los entrenamientos de Tryggvi Hlinason, del que dijo que aún está "muy verde", y Ion Galarza.

Respecto al resto de lesionados explicó que "la mejor noticia es que Fernando San Emeterio y Alberto Abalde evolucionan favorablemente y hacen ya trabajo sin contacto, aunque aún no es suficiente para jugar un partido de la Liga Endesa".

"Somos optimistas de cara al final de la semana que puedan trabajar con contacto y decidir si viajan a Tenerife. Antoine Diot va más lento pero se siente más cómodo, tiene menos molestias. El descanso y el tratamiento le están viniendo bien", resumió.