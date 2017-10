Barcelona y Joventut afrontan con ganas de reivindicarse un derbi desigual

Barcelona, 4 oct (EFE).- El Divina Seguros Joventut y el Barcelona Lassa jugarán mañana en Badalona (21.30 horas) un derbi atípico que llega en la segunda jornada de competición, con los dos equipos en construcción, y que servirá de estreno de los verdinegros en la Liga.

Se enfrentarán dos equipos que viven este inicio de campeonato en polos opuestos, pero, cada uno en sus circunstancia, con ganas de reivindicarse. Los azulgranas llegan con muy buenas sensaciones tras una victoria ante el Baskonia que demostró el carácter del equipo al sobreponerse a un partido adverso.

Un triunfo imprescindible para reafirmar el inicio ilusionante del nuevo proyecto con Sito Alonso que debería tener su continuidad mañana en el Olímpic de Badalona.

Los verdinegros, por su parte, afrontan el partido más esperado de la temporada en Badalona con ganas de olvidar su sorprendente eliminación de la Liga de Campeones a manos del Kataja finlandés y resarcirse ante una afición que exige, como mínimo, una buena actuación ante el eterno rival.

El Barcelona lleva una década sin perder en Badalona en la Liga y eso pesa en la memoria de los aficionados verdinegros, resignados a saber que, en las circunstancias actuales, es necesaria una hazaña para doblegar al conjunto azulgrana.

Sito Alonso, segundo de Aito García Reneses en esa última victoria de la Penya en Badalona un 18 de octubre de 2007, vivirá su primer partido de visitante como técnico azulgrana en la Liga Endesa en la pista donde inició su carrera profesional como técnico.

Buscará un triunfo en una pista exigente, por el ambiente hostil que encontrará, para reafirmar el buen momento de su equipo a una semana del inicio de la Euroliga, la gran prueba de fuego del Barcelona Lassa hasta que lleguen la disputa de los títulos en las competiciones domésticas.

Sito Alonso no podrá contar para el derbi catalán con Víctor Claver, mientras que Ante Tomic y Pierre Oriola son duda, mientras que el entrenador de la Penya, Diego Ocampo, no dispondrá del estadounidense Alex Ruoff, aún recuperándose de una tendinitis rotuliana.

Con un fondo de banquillo muy superior al de la Penya, el Barcelona Lassa debería ser el qque imponga su ritmo y el Divina Joventut intentará igualar su juego a base de defensa y acierto desde el perímetro.

Jugar al mismo nivel de intensidad que los azulgranas será condición indispensable para la Penya si quiere estar el máximo de minutos en el partido y apurar sus opciones de dar la sorpresa.

Será el derbi número 82 de la historia de los Penya-Barcelona en Badalona. La estadística es favorable a los verdinegros con 46 victorias por 35 de los azulgranas, unas cifras que no reflejan la enorme distancia entre ambos equipos a día de hoy.