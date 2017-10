84-78. Un buen último cuarto del Iberostar Tenerife acaba con el UCAM Murcia

La Laguna (Tenerife), 4 oct (EFE).- El Iberostar Tenerife se puso el mono de trabajo en el último cuarto y acabó derrotando al UCAM Murcia por 84-78 para seguir líder de momento, en un duelo que dominaron los murcianos, pero que no lograron rematar cuando tuvieron ocasión.

El último cuarto se inició con ventaja visitante por 61-69, pero el conjunto de Nenad Markovic se reactivó y con un excelente trabajo ofensivo de Ponitka y un buen Tobey y Allen en el rebote ofensivo, lograron darle la vuelta al marcador ante un UCAM Murcia que acusó, en este tramo final del choque, el esfuerzo realizado en los tres periodos anteriores.

Y es que el conjunto que prepara Ibón Navarro desplegó un juego ofensivo de primer nivel. Oleson, Lukovic, Benite y Rojas mantenían un excelente acierto desde fuera de la zona, mientras que los canaristas, por su parte, no estaban fluidos en ataque y tuvieron que recurrir al juego interior para mantenerse vivos en el choque.

Fue en el segundo cuarto cuando el Murcia avisó poniéndose con un 34-41, no en vano estaban controlando el partido y aprovechándose de la falta de acierto de los insulares, a los que les faltó serenidad en ataque y control del balón de sus bases

Un 2+1 de White y un contragolpe de Ponitka hicieron que el marcador se fuera a 39-41 al descanso, un resultado más que aceptable por cómo había ido el choque.

Las cosas se igualaron más en el tercer cuarto, porque ya el cuadro murciano no encontró tan fácil la canasta local, pero el Iberostar Tenerife tampoco encontraba la fórmula para poder darle la vuelta al marcador.

En el tramo final del choque y tras irse el UCAM Murcia de ocho puntos (61-69), apareció "otro" combinado tinerfeño, que se dio cuento de que se había encontrado con un rival duro y sabía que era en defensa donde tenía que decidir.

Así lo hizo, apretó en defensa y poco a poco igualó de nuevo el choque. Ponitka pondría al cuadro local de nuevo por delante en el marcador (72-70) y a 40 segundos para el final y con el marcador 78-77, un triple suyo acabaría por decidir el choque, luego varios tiros libres de ambos equipos dejaron el marcador final 84-78.

Ficha técnica:

84. Iberostar Tenerife (21+18+20+25): San Miguel (6), Richotti (4), Beirán (5), Abromaitis (10), Tobey (16) -inicial-, Bassas (2), Vázquez (4), Niang (-), White (9), Allen (8) y Ponitka (20).

78. UCAM Murcia (17+24+23+14). Hannah (7), Oleson (13), Rojas (7), Lukovic (8), Tumba (7) -inicial-, Urtasum (5), Soko (6), Benite (16), Olaizola (2), Delia (5) y Kloff (2).

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y Zamorano.

Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, de Los Majuelos, en La Laguna, ante 3.873 aficionados.