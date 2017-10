Juancho Hernangómez brilla de titular; cumplen Ibaka y Mirotic

Houston (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El ala-pívot Juancho Hernangómez, que hizo su debut como titular en la pretemporada, con los Nuggets de Denver, se convirtió en el español más destacado en la jornada de la NBA.

Mientras que los ala-pívots Serge Ibaka y Nikola Mirotic cumplieron con sus respectivos equipos de los Raptors de Toronto y los Bulls de Chicago, que sufrieron sendas derrotas.

Menos eficaces estuvieron los bases Ricky Rubio y José Manuel Calderón y sus respectivos equipos de los Jazz de Utah y Cavaliers Cleveland vivieron suertes opuestas.

Hernangómez disputó 25 minutos en los que aportó 18 puntos y ayudó a los Nuggets a vencer a domicilio (104-122) a Los Ángeles Lakers.

El menor de los hermanos Hernangómez anotó 7 de 11 tiros de campo, incluidos 4 de 6 desde fuera del perímetro y no fue a la línea de personal.

Juancho capturó cuatro rebotes --tres defensivos-- y repartió dos asistencias, que ayudaron a los Nuggets a tener marca perfecta de 3-0 en lo que va de la pretemporada.

Ibaka, como titular indiscutible de los Raptors, jugó 20 minutos, pero sus siete puntos no impidieron la derrota del equipo de Toronto por 98-84 ante Los Ángeles Clippers.

El ala-pívot internacional español de origen congoleño anotó 3 de 9 tiros de campo (1-5 de triples), y no fue a la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes, puso dos tapones y dio una asistencia.

Los Bulls tampoco tuvieron su mejor partido después de perder por 118-71 ante los Mavericks de Dallas con Mirotic de titular en el equipo de Chicago al que aportó siete puntos en 23 minutos que salió de titular.

El ala-pívot español de origen montenegrino tuvo poca inspiración encestadora al anotar 2 de 8 tiros de campo, incluido un triple en seis intentos y acertó 2-2 desde la línea de personal.

Rubio siguió de titular con su nuevo equipo de los Jazz que se impusieron con facilidad por 117-78 al Haifa Maccabi, a pesar que el base español internacional solo aportó dos puntos.

El jugador de El Masnou disputó 15 minutos y falló los tres tiros que hizo a canasta, incluido un intento de triple. Rubio repartió cinco asistencias, capturó dos rebotes, recuperó dos balones y perdió seis.

Menos inspirado estuvo Calderón que como reserva jugó 14 minutos con los Cavaliers, que perdieron por 109-93 ante los Hawks de Atlanta. No logró anotar ya que falló los cuatro tiros que hizo a canasta, todos intentos de triples. Consiguió, eso sí, dos rebotes y dos asistencias.

El pívot español Marc Gasol siguió sin hacer su debut en la pretemporada con los Grizzlies que en la ficha del partido lo pusieron como baja por enfermedad.