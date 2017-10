Henk Norel (Gipuzkoa), mejor jugador de la segunda jornada

Madrid, 5 sep (EFE).- El pívot holandés del Gipuzkoa Basket Henk Norel ha sido elegido mejor jugador de la segunda jornada de la Liga Endesa gracias a su gran actuación en el partido que enfrentó este miércoles a su equipo y al Betis Energía Plus en San Sebastián.

En su segundo partido oficial con su nuevo club, Norel anotó 25 puntos, capturó doce rebotes -siete de ellos ofensivos- y sumó 36 de valoración, lo que contribuyó al primer triunfo guipuzcoano y le permitió ser distinguido como mejor jugador de la jornada por segunda vez en su carrera.

De esos 25 puntos, 22 llegaron al encestar once de sus diecisiete lanzamientos de dos puntos (65%) y los tres restantes al anotar otros tantos tiros libres de los cuatro de los que dispuso (75%).

Además, repartió cuatro asistencias entre sus compañeros, recuperó un balón y forzó seis faltas personales.

Norel, que en el anterior partido logró ante el Herbalife Gran Canaria una valoración de 30 puntos, mejoró sus prestaciones ante el Betis hasta alcanzar su tope en la competición liguera, en la que ya ha disputado 247 partidos, informó hoy la ACB.

El pívot holandés ya fue el MVP en la Jornada 27 de la temporada 2012-13, cuando militaba en el CAI Zaragoza y acabó con 34 de valoración frente al entonces FIATC Joventut.

El jugador holandés destacó, tras conocer su designación como mejor jugador, que su equipo "juega increíble" para él y para todos. "Intentamos sacar siempre lo mejor, esta vez he sido yo y la próxima vez será otro", explicó.

"Creo que pasamos muy bien el balón -añadió Norel- y esto es clave. Estoy muy feliz de cómo van las cosas. Esto es sólo el principio, si seguimos trabajando así va a ser una temporada muy bonita para todos".