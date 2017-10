El Joventut busca su primer triunfo tras su gran debut contra el Barcelona

Badalona (Barcelona), 6 oct (EFE).- El Divina Joventut afronta este sábado (20 horas) en Santiago de Compostela su primera salida en la Liga Endesa con la confianza alta después de transmitir muy buenas sensaciones, a pesar de la derrota, en su debut contra el Barcelona.

Los verdinegros disputaron un gran partido contra el equipo de Sito Alonso y cayeron por solo dos puntos (72-74) después de jugarle de igual a igual muchos minutos y llegar a dominar el marcador en el tercer cuarto.

Los hombres de Diego Ocampo demostraron carácter y compromiso a pesar de la teórica superioridad del rival y dejaron claro que llegan a este inicio de campeonato en un estado de forma físico y anímico más que aceptable tras su fallido paso por la previa de la Liga de Campeones.

La visita a la siempre complicada pista del Monbús Obradoiro, donde la Penya perdió en las dos anteriores temporadas, supondrá una buena piedra de toque para saber cómo responde el equipo fuera de Badalona ante uno de sus rivales directos en este campeonato.

Saber ganar jugando como visitante fue una de las asignaturas pendientes del equipo la pasada temporada en la que solo sumó dos triunfo en campo contrario. Mañana tendrá una buena ocasión ante un equipo que ya cuenta con un triunfo, el conseguido en su pista en la primera jornada contra el Tecnyconta Zaragoza.

En un choque que se prevé igualado, los verdinegros deberán saber gestionar bien sus posesiones y evitar las pérdidas no forzadas. Ante el Barcelona perdieron 18 balones, lo que condicionó sus opciones de llevarse el triunfo cuando el partido entró en su fase decisiva.

La mayor presencia en el juego interior de Jerome Jordan será otro de los puntos a mejorar respecto al partido contra el Barcelona. El jamaicano tendrá ante sí al ucraniano Artem Pustovyi, que ya le puso en apuros el año pasado en el triunfo de los gallegos en Badalona.

Dos exverdinegros esperan a la Penya en Santiago de Compostela: el base Albert Sabat, al que no pudo retener el club catalán este verano, y el pívot Nacho Llovet vivirán un partido especial contra sus excompañeros.

De las dificultades que siempre ha encontrado la Penya en sus visita al Pabellón Fontes do Sar habla por sí sola la estadística. En los siete visitas de los de Badalona a Santiago desde que los gallegos regresaron a la ACB solo en dos se llevaron el triunfo.

Diego Ocampo seguirá sin poder disponer para este partido con el estadounidense Alex Ruoff.