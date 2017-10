Un recuperado Baskonia pretende asaltar la cancha del Gran Canaria

Vitoria, 6 oct (EFE).- Un recuperado Baskonia, que ya tiene disponibles a jugadores como Rodrigue Beaubois y Tornike Shengelia, pretende asaltar mañana la cancha del Herbalife Gran Canaria, que ha ganado los dos encuentros que ha disputado en el inicio de la temporada.

Los de Pablo Prigioni se desplazan a las islas tras obtener ayer el primer triunfo del curso ante el Estudiantes con la buena noticia de la recuperación física de dos de sus puntales.

A pesar de todo, el técnico argentino no podrá contar con su compatriota Patricio Garino ni con el estadounidense Jordan McRae, que continúan con su recuperación.

El Baskonia no conoce todavía la victoria en el Gran Canaria Arena y, de hecho, hace cinco años que no vence al conjunto amarillo como visitante.

La última victoria baskonista en Las Palmas tuvo lugar en la tercera jornada de la campaña 2012-13, en un encuentro en el que los azulgranas se impusieron por un cómodo 64-80.

El equipo de Luis Casimiro vela armas con toda la plantilla disponible después de superar a Gipuzkoa Basket y Tecnyconta Zaragoza con más dificultades de las previstas.

Los insulares han renovado varias piezas de su plantilla respecto al año pasado, aunque mantienen la columna vertebral formada por Albert Oliver, Xavi Rabaseda, Pablo Aguilar, Eulis Báez y Anzejs Pasecniks, entre otros.

Las novedades de jugadores como Gal Mekel, DJ Seeley, Shaquielle McKissic y el interior Ondrej Balvin, pueden marcar diferencias en un plantel que necesitará tiempo para acoplarse, pero que fue capaz de vencer al Real Madrid en la Supercopa Endesa.