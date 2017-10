El UCAM busca estrenarse ante el Andorra con las dudas de Oleson y Faverani

Murcia, 7 oct (EFE).- El UCAM Murcia busca mañana, en casa ante el MoraBanc Andorra, su primera victoria en una temporada en la que ha arrancado con dos derrotas y problemas físicos, pues tiene las bajas de José Ángel Antelo y Alberto Martín y las dudas de Brad Oleson y Vítor Faverani.

Tras perder el miércoles por 84-78 en la pista del Iberostar Tenerife y caer antes por 64-74 en casa, es actualmente decimoquinto clasificado de la Liga Endesa de baloncesto y uno de los ocho equipos que todavía no han ganado en el campeonato.

A pesar de ello, no es todavía momento de preocuparse en exceso, como ha dicho su entrenador, Ibon Navarro, quien mañana cumplirá cien encuentros en la máxima categoría del baloncesto español.

El vitoriano ha reconocido que el cuadro universitario "está descubriendo fortalezas que tiene y hay que darle tiempo para que se encuentre y sepa cuales son sus armas", al tiempo que ha huido de comentarios extremos.

"Empezar con dos derrotas no era algo descabellado y que el bagaje fuese 0-3 tampoco sería una locura. Es pronto para empezar a hablar de alarmas", ha comentado.

Ante el choque fijado para las doce y media del mediodía frente a un MoraBanc que también cuenta sus partidos por derrotas, la última por 94-95 en el último momento de la prórroga en su cancha frente al Montakit Fuenlabrada, Navarro ha dado las claves.

"Tenemos que intentar llevar el partido a lo que queremos, con la mejor defensa, y no entrar en el intercambio de golpes, porque así, jugando ante rivales con más talento, lo normal es perder. Debemos evitar que ellos corran y jugar nuestras bazas, así como no dejar que sus jugadores importantes estén cómodos", ha manifestado.

Para este nuevo compromiso, el UCAM mantiene las bajas del base Alberto Martín y del ala pívot y capitán José Ángel Antelo, ambos lesionados, y existen dudas en torno a la participación del escolta estadounidense nacionalizado español Brad Oleson y el pívot brasileño Vítor Faverani.

Oleson sufrió un golpe en un ojo en Tenerife, lo cual le resta algo de visión y le provocó dolor de cabeza, mientras que Faverani sigue sin haber debutado el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla derecha.

La presencia de estos jugadores llamados a ser referencias en el juego exterior e interior del equipo sería muy importante ante un rival al que Navarro ha elogiado.

"Mantiene la filosofía con su entrenador -Joan Peñarroya- y en algunos aspectos mejora su plantilla con respecto a la pasada campaña. Juega de memoria, pero nosotros, estando en casa y con nuestra gente, podemos competir bien y llevarnos la victoria", ha concluido el técnico que llegó al club el pasado verano tras su etapa en Manresa y antes en el Baskonia.