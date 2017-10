77-69. Fuenlabrada tumba al líder

Fuenlabrada (Madrid), 8 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada tumbó al hasta ahora líder de la Liga Endesa, el Unicaja de Málaga, al que derrotó por 77-69 para seguir invicto en tres jornadas de Liga Endesa, en un duelo competidísimo en el que llevó la iniciativa y empequeñeció por momentos a todo un equipo de la Euroliga.

El conjunto madrileño se impuso liderado por el alero congoleño Christian Eyenga (19 puntos, 5 rebotes), con los puntos el escolta croata Marko Popovic (13 puntos, 4 asistencias) y el mexicano Paco Cruz (13 puntos) y la entrega del estadounidense Ian O'Leary (10 puntos y 6 rebotes en su partido 150 en ACB), frente a un Unicaja intermitente, que solo apareció por momentos.

Los visitantes contaron con los momentos de inspiración del serbio Nemanja Nedovic (12 puntos) y la solidez del estadounidense James Augustine (12 puntos, 9 rebotes), pero algunas de sus estrellas solo se activaron en el periodo final, como el estadounidense Ray McCallum, con 10 puntos solo en el último cuarto.

El arranque fue de poder a poder, con un Fuenlabrada que buscaba la velocidad en el ataque pero se perdía en la precipitación, mientras que el Unicaja iba construyendo su juego poco a poco, en base a su defensa y sacando faltas a los locales (8-12, min. 6).

Eyenga ponía la locura local con dos triples seguidos, pero respondía el poste georgiano Giorgi Shermandini por dentro y la segunda unidad malagueña -que bien podría ser la primera con la calidad que atesora Joan Plaza, con McCallum y Nedovic a la cabeza- mantuvo las distancias pese a los triples madrileños, para un 19-16 al primer cuarto.

Unicaja crecía desde la defensa y se apoyaba en el genio de Nedovic: si Popovic se cuadraba un triple sin apenas tiempo, respondía con otro obviando la defensa de O'Leary (28-28, min. 17) y lo hacía de nuevo ante una nueva canasta de tres de Cruz.

No obstante, el 'cuate' de Nogales, seguía haciendo de las suyas, y no le importaba tener en su defensa al mismísimo Augustine para penetrar y anotar el 35-35 con el que se decretaba el descanso.

Salieron los locales del vestuario con velocidad y buena defensa, y eso se notó, con un parcial 10-1 en cinco minutos (45-36, min. 25). La respuesta andaluza llegó de la mano del estadounidense Jeff Brooks, que encadenó un triple y una canasta sin defensor, tras dos buenas defensas visitantes (47-43), pero el Fuenlabrada supo conservar una ventaja mínima antes del cuarto final (54-49).

Se puso el Unicaja el mono de trabajo al final, especialmente un McCallum de cuya excelencia NBA que no se había visto nada hasta entonces y que en un par de minutos se colgó de la canasta tras un robo y cedió a Nedovic para inutilizar la ventaja local (56-55, min. 32).

Aunque el base venezolano Gregory 'Super Ratón' Vargas frenaba la racha visitante con una bandeja y un triple, de nuevo McCallum, penetrando y forzando faltas, volvía a dejar el duelo en apreturas (63-61, min. 35).

Pero con el 'Fuenla' manteniendo la iniciativa gracias a un 'alley-oop' del montenegrino Blagota Sekulic y a los triples de Popovic y Cruz, que encendían al Fernando Martín (71-65, min. 37).

Los fuenlabreños estaban haciendo pequeño a todo un Unicaja y eso se notaba en la tensión entre McCallum y Vargas, en las protestas de Popovic y en un Fernando Martín encolerizado contra el base estadounidense del Unicaja y entusiasmado con su equipo, que administraba con acierto sus ataques y tenía ocho puntos de renta con 2.03 por delante (73-65).

Supo defender su ventaja el Fuenlabrada y sellarla con un mate de O'Leary a pase de Vargas desde su campo, continuado con un 'alley-oop' de Eyenga servido por Popovic para el 77-67 final, que les permite seguir invictos, con tres victorias en tres partidos en este arranque de la Liga Endesa.

- Ficha técnica:

77 - Montakit Fuenlabrada (19+16+19+23): Vargas (5), Popovic (13), Eyenga (19), O'Leary (10), Olaseni (2) -quinteto inicial-, Rupnik (2), Smits (5), Cruz (13), Sekulic (8) y Llorca.

69 - Unicaja (16+19+14+20): Díaz (3), Salin (2), Waczynski (3), Brooks (11), Augustine (12) -quinteto inicial-, Shermandini (7), Milosavljevic (1), McCallum (10), Nedovic (12), Suárez (6) y Soluade (2).

Árbitros: Martín Bertrán, Martínez Fernandez y Rial. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, ante 5.026 espectadores, según los datos del club.

Miguel Ángel Moreno