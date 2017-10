Carles Durán: "Quiero que este años seamos competitivos"

Bilbao, 9 oct (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Carles Durán, ha dicho que este año quiere que su equipo sea "competitivo" en la Eurocopa, una competición que 'los hombres de negro' arrancan este miércoles en Lituania ante el Lietuvos Rytas y en la que el curso pasado quedaron eliminados en la primera fase.

"El año pasado no nos ayudó para la Liga ACB. El año pasado nos perjudicó y quiero que este año seamos competitivos. Que lo seamos contra un equipo con físico de Euroliga y ante una afición y en un sitio donde el baloncesto es una pasión", ha dicho el técnico catalán en la rueda de prensa previa al choque.

El RETAbet encara ese primer choque europeo tras haber estrenado el domingo ante el Betis en Sevilla su casillero de victorias en la Liga Endesa, que empezó 0-2 y en la que Durán ya ve cierta mejoría.

"No es el mismo equipo el que empezó en Fuenlabrada que el que ayer ganó en Sevilla al Betis, dimos un pasito", ha dicho el barcelonés de la mejora del estado de ánimo de su equipo porque "siempre el ganar te hace estar un poco más contento".

En todo caso, ha avisado que la Eurocopa "es una competición diferente", que va a exigir "viajes bastante largos" y que va a provocar que se "entrene menos". Aún así, espera que a su equipo le "sirva para crecer" y para "estar en la segunda fase".

"Es una competición en la que te penaliza mucho perder en casa y por lo tanto te beneficia mucho si eres capaz de sacar algún partido fuera de casa. Ese es nuestro reto el miércoles", ha comentado de cara a un torneo en el que cree que "siempre es difícil empezar".

En cuanto al Lietuvos, que "ha cambiado el entrenador" y ahora está dirigido por el legendario Rimas Kurtinaitis, ha reparado en que es "siempre ha sido un clásico en Europa con cuatro o cinco jugadores lituanos de mucho talento y reforzado por muy buenos americanos".

"En casa siempre juega bien. Ayer perdió de tres ante el Zalguiris en un partido muy competitivo, pero seguro que vamos a encontrarnos a un rival que aspira a jugar la segunda fase y tenemos que igualar sobre todo el nivel físico. Si no lo hacemos, no solo contra el Lietuvos sino en toda la Eurocup, es muy difícil competir", ha reflexionado sobre lo que le espera a su equipo en la competición continental.

En ese sentido, ha confesado que le hubiera gustado tener más días de entrenamiento y "también mantener más el bloque" para construir mejor un equipo en el que todavía su "momento malo es muy malo". "Pero tenemos que adaptarnos", ha asumido la carga de partidos que implica tener que jugar una competición europea.