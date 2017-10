Los colegiales buscan encontrar sensaciones en Europa

Madrid, 9 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes viaja a Atenas para medirse al AEK en la primera jornada del grupo C de la Liga de Campeones (LCB), en busca de buenas sensaciones tras el mal comienzo del equipo en la Liga Endesa.

La novedad en el equipo colegial es que no ha viajado Sitapha Savané y su puesto ha sido cubierto con el jugador del equipo EBA Adams Sola.

Y es que, según la normativa de la competición, cada equipo debe tener a cinco jugadores formados localmente, que en el caso de Estudiantes son Darío Brizuela, Edgar Vicedo, Víctor Arteaga y Ludde Hakanson, por ello en cada encuentro el equipo deberá convocar a un jugador de la cantera en lugar de a uno de los jugadores con ficha del primer equipo.

El AEK ha comenzado la Liga griega con victoria, el pasado sábado, ante el Tricala por 91-72, y cuenta con jugadores de experiencia y calidad como un viejo conocido de la Liga española, Dimitris Mavroeidis, que jugó en Bilbao un par de temporadas, de 2010 a 2012.

Estudiantes comenzó mal en Vitoria ante el Baskonia, pero continuó peor en casa, este pasado domingo, ante el Gipuzkoa perdiendo por 75-92 con un mal juego y transmitiendo muy malas sensaciones.

Salva Maldonado, entrenador de los colegiales, reconoció que fue "una derrota dura", ante los donostiarras, pero que estaba en la creencia de que "el equipo reaccionará bien".

"No hay tiempo de recuperación física y mental, hay muchos partidos esta temporada. Habrá por tanto días buenos y malos. Esta derrota en casa ha sido nefasta y hay que afrontarlo", apuntó Maldonado.

"Ahora afrontamos dos competiciones y no debemos separarlas. No es un tema de salida al partido, que evidentemente ha sido nefasta, sino de ritmo. No lo cogimos ni avanzando el partido, fuimos a peor. Es un problema por un lado físico, con jugadores que no están totalmente en forma o a punto, que no se resolverá en tres días. No podemos quedarnos mucho con lo que ha pasado y sí pensar en lo que viene", finalizó el técnico colegial.

Tras el partido ante el Gipuzkoa, el Estudiantes tomó un avión a primera hora de la mañana hacia Atenas y allí tratará de resolver estos problemas de inicio de la temporada en un partido, ante el AEK, que no se presume nada sencillo, al contrario.