Henk Norel, elegido mejor jugador por segunda jornada consecutiva

Madrid, 8 oct (EFE).- El pívot holandés del Gipuzkoa Basket Henk Norel ha sido elegido mejor jugador de la tercera jornada de la Liga Endesa, reconocimiento que ya logró esta misma semana en su partido ante el Betis Energía Plus y que ratifica su gran inicio de temporada.

El nuevo fichaje del equipo guipuzcoano se corona así como MVP por tercera vez en su carrera gracias a su gran actuación ante el Movistar Estudiantes, al que anotó en los veinte minutos que estuvo en la pista dieciséis puntos en un partido que ganó su equipo (75-92) y en el que también capturó trece rebotes.

Su gran trabajo ante el conjunto colegial le hizo sumar 30 de valoración en un choque en el que no participó en el último cuarto.

Norel convirtió siete de sus diez lanzamientos de dos puntos y acertó en los dos tiros libres de los que dispuso.

Además, sumó trece rebotes, ocho defensivos y cinco en ataque, repartió dos asistencias a sus compañeros y provocó cuatro faltas personales.

El último jugador que logró ser elegido MVP dos jornadas consecutivas fue el griego Ioannis Bourousis en la temporada 2015-16, recordó hoy la ACB.

Tras conocer su designación, el pívot holandés se mostró muy feliz y destacó el buen juego que está desarrollando su equipo.

"Estoy contento -explicó- pero lo más importante es que estamos jugando de manera increíble como equipo y que hemos ganado".

Norel destacó que "todo el equipo está jugando muy bien", para él y para todos. "Creo que en este equipo hay mucha hambre, porque hay muchos jugadores que vienen de LEB y ven en esto su oportunidad y con esta hambre las cosas están saliendo muy bien hasta ahora", declaró.

"No es fácil conseguir 30 puntos de valoración en tres partidos seguidos, pero si ellos juegan así para mí es mucho más fácil. Está claro que me siento muy bien, pero ahora hay que seguir", concluyó Norel.