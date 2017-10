Casimiro: "Zenit es un gran equipo y a Kuric habrá que pararlo entre todos"

Las Palmas de Gran Canaria, 10 oct (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, considera que el rival en la primera jornada de la Eurocup, Zenit San Petersburgo, "es un gran equipo" y que al ex jugador del conjunto isleño Kyle Kuric "habrá que pararlo entre todos".

Casimiro se ha mostrado contento por el buen arranque liguero de su conjunto, que ha logrado tres victorias en los tres encuentros disputados, aunque eso "ya es pasado", ha indicado en una rueda de prensa.

"Ahora viene un grandísimo equipo como Zenit, y después visitaremos una cancha difícil como la de Andorra, y de allí nos iremos a Turquía. Tenemos por delante una semana muy intensa y estamos responsabilizados", ha señalado.

El técnico del conjunto insular espera que sus jugadores mantengan este miércoles un ritmo alto y con ataques rápidos para sumar la primera victoria en la vigente Eurocup.

"Y veremos cómo se va desarrollando el partido ante un muy buen equipo, largo y equilibrado, que además de Kyle Kuric tiene a Drew Gordon, un referente interior que está jugando muy bien, Harper, Reynolds, que es una bala, Laprovittola, Simonovic, ex del Estrella Roja", ha manifestado.

Casimiro espera que sus jugadores estén concentrados para no sufrir errores indebidos.

"Nosotros cometemos errores puntuales, que nos castigan en los partidos. Debemos tener continuidad en la concentración para no sufrir errores que no debemos. Si hacemos esto no estaremos regalando ninguna canasta y lo que consiga el equipo rival será porque se lo merece", según ha dicho.

Por otra parte, ha mostrado su satisfacción por tener una plantilla con 12 jugadores involucrados y que actúan con mucha intensidad.

"Todos los jugadores están teniendo minutos y sumando puntos, y eso es fundamental y lo estamos notando. A más largo plazo, a lo largo de la temporada, tendremos que aprovechar los momentos de lucidez que tenga cada uno", ha señalado.

Finalmente, el técnico se ha referido a Kuric, de quien dijo que seguramente lo van a tener que "sufrir" en el partido de este miércoles.

"Conocemos bastante a Kuric y tendremos que intentar parar sus tiros de tres, que a veces son indefendibles aunque estés pegado a él. Creo que lo vamos a tener que sufrir, pero intentaremos pararlo entre todos, con trabajo de equipo", ha aventurado.