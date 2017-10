Claver: "No quiero decidir, no nos toca a los jugadores"

Madrid, 10 oct (EFE).- Víctor Claver, jugador del Barcelona e internacional español, habló del conflicto de las ventanas FIBA y aseguró que no quería "decidir" porque, recordó, "no nos toca a los jugadores".

"Euroliga y FIBA se tienen que poner de acuerdo porque los jugadores no queremos decidir, queremos jugar tanto con nuestro equipo como con nuestra selección. No nos gusta estar en esta situación porque nos crea una polémica que no deberíamos tener que decidir", dijo Víctor Claver en la presentación del patrocinio de Endesa a la Euroliga.

Al jugador se le comentó que la primera venta de noviembre se acerca.

"Espero que no llegue ese día, yo no quiero decidir porque creo que no nos toca decidir. Hagamos unas cosa u otra vamos a quedar mal con una organización o con otra y no creo que sea lo adecuado. Al final se tiene que llegar a un acuerdo en el que todo el mundo pueda sacar algo", deseó.

Al jugador se le pidió su opinión sobre las ventanas, independientemente de lo que finalmente ocurra.

"Puede ser algo positivo si se pudiese hacer de forma coordinada. La NBA, la Euroliga y la Eurocopa, son competiciones que exigen muchos partidos durante el año y no creo que sea lo mejor tener partidos sin los mejores jugadores, tanto de los que están en Estados Unidos como de los que estamos aquí. Sería bueno si se pudiese hacer con un convenio entre todos, pero desde el momento en el que no puedan estar los mejores jugadores no creo que sea lo mejor", comentó.

La posibilidad de una decisión mancomunada entre todos los jugadores también se le planteó a Claver.

"Creo que intentaremos llegar a una situación en la que todos podamos hacer lo mismo. No sé si alguien estará más de acuerdo en hacer una cosa u otra y vaya por su cuenta, pero repito que no creo que debamos ser los jugadores los que tengamos que decidir", apuntó.

Respecto al Barcelona, el ala-pívot afirmó que "hay muchas caras nuevas en el Barcelona que vienen con aspiraciones altas".

"El año pasado no fue bueno para nosotros y todos queremos cambiar esa rabia que tenemos dentro con algo positivo", dijo.

"Nos está dando confianza el inicio de temporada y esperamos que la gente se vuelva enganchar y llene el Palau para darnos apoyo en los momentos duros de la temporada, que llegarán", siguió.

Claver está en la última fase de recuperación de su lesión de rodilla.

"Estoy muy bien de la rodilla, la siento fuerte y las sensaciones son buenas. Me queda la última fase que es la de readaptación a la pista y poco a poco ir entrenado con el equipo. Y ahora que empiezan todas las competiciones con más ganas todavía", finalizó Víctor Claver.