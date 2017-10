Popovic pide tener los pies en el suelo tras el inicio invicto de Fuenlabrada

Madrid, 10 oct (EFE).- El escolta croata del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic, capitán del conjunto madrileño, pidió "tener los pies en el suelo" tras el inicio invicto del equipo, que ha ganado sus tres partidos en la Liga Endesa, el último ante un equipo de la Euroliga como el Unicaja y que el domingo recibirá al Baskonia.

"Hemos de tener los pies en el suelo, ahora nos toca jugar contra un equipo de Euroliga que lleva ya dos derrotas y viene necesitado de ganar aquí", alertó el jugador balcánico, que es el capitán del Fuenlabrada, en relación al Baskonia, con el que se enfrentarán el próximo domingo a las 12.30 en el Pabellón Fernando Martín.

Popovic reconoció que no esperaba que el conjunto dirigido por el argentino Néstor 'Che' García fuera a funcionar tan rápido, y más teniendo en cuenta que cinco jugadores tuvieron torneos internacionales, incluido él mismo, el británico Gabe Olaseni, el letón Rolands Smits, el venezolano Gregory Vargas y el mexicano Paco Cruz.

"Pensaba que íbamos a necesitar más tiempo para conocernos. Estoy muy sorprendido por cómo estamos de forma y físicamente. Muy contento por esto, pero no podemos relajarnos y pensar que somos un gran equipo, no podemos pensar que vamos a crecer tanto como harán los equipos de Euroliga", advirtió.

Entre los motivos de los tres triunfos, ante Bilbao, Andorra y Unicaja, Popovic destacó el "buen ritmo de juego" mostrado hasta ahora y la "buena rotación" de esta plantilla, así como el carácter del equipo, que en opinión del jugador balcánico es "muy competitivo".

Asimismo, recalcó que "la defensa y el rebote" son fundamentales en este Fuenlabrada y dijo que tienen que reducir la cifra de balones perdidos.

"Son tres cosas que nos pide el entrenador siempre. Estamos haciendo un buen trabajo en defensa porque estamos muy bien físicamente, esto es algo que nos faltó el año pasado. Pero son solo tres partidos, es pronto, vayamos paso a paso. Ahora toca Baskonia", añadió.

A nivel personal, Popovic espera que este año sea distinto al pasado, ya que comenzó jugando treinta minutos por partido y luego tuvo una lesión.

"Esta temporada tenemos más armas, tanto en el perímetro como en el juego interior. Estoy muy contento por esto porque es difícil hacer un 'scouting' a un equipo como el nuestro con muchos jugadores con protagonismo. Estoy disfrutando mucho más que el año anterior", finalizó.