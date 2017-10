Saúl Blanco insiste en que el equipo sigue en la etapa de acoplamiento

Sevilla, 10 oct (EFE).- El alero Saúl Blanco, que desde inicios de este octubre trabaja con la plantilla del Betis Energía Plus tras estar casi dos años de baja por una lesión de rodilla, se centra ya en la marcha del equipo e insiste en que llevan "poco tiempo trabajando juntos" y que están en un proceso de acoplamiento.

El ovetense explicó, en declaraciones que facilita el club sevillano, que "poco a poco las cosas irán saliendo" y que ya el pasado domingo, pese a la derrota ante el RETAbet Bilbao (86-94), "durante muchos minutos se dio una buena imagen".

"Estuvimos en el partido e incluso tras un mal tercer cuarto conseguimos darle un poco de emoción al final. Hay que seguir trabajando día a día y no perder la ilusión", señaló el alero, cuyo equipo acumula un pleno de tres derrotas en el inicio de la temporada.

Blanco, de 32 años, relató que "es muy bonito empezar ganando pero no es fácil" y que deben "mejorar diversas cosas en defensa" y conjuntarse para "jugar como un equipo".

"Hay jugadores de sobra con calidad para pasarnos el balón y hacer canastas fáciles, y luego atrás hay que intentar ser más sólidos en el uno contra uno y mejorar la defensa de equipo, que es lo que gana partidos", señaló.

También se refirió al partido del próximo sábado, de la cuarta jornada de la Liga Endesa, en la que el Betis Energía Plus visitará la cancha del Unicaja, en el que Blanco jugó dos temporadas y media (2009-10, 10-11 y hasta enero de la 11-12).

"Para nosotros es un partido muy importante. Sabemos que es una cancha complicada, pero ellos viene de perder en la pista del Montakit Fuenlabrada y por qué no vamos a dar la sorpresa allí", apuntó.