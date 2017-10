El Betis sólo ha ganado en una de sus 18 últimas visitas a Málaga

Sevilla, 11 oct (EFE).- El Real Betis Energía Plus afronta el sábado un complicado reto en la cancha del Unicaja, el de intentar lograr su primer triunfo esta temporada en la Liga Endesa, en un duelo andaluz en el que no le favorecen las estadísticas, pues sólo ha ganado en una de sus dieciocho últimas visitas ligueras a Málaga.

La última victoria sevillana en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena se remonta a hace cinco campañas, cuando en la 2012-13, en la decimoséptima jornada de liga, el equipo entonces entrenado por Aíto García Reneses se impuso, por 70-81, a un Unicaja que, dirigido por el croata Jasmin Repesa, no logró disputar la fase por el título.

En aquella ocasión, el entonces Cajasol venció contra pronóstico en la pista del Unicaja, en un partido del que sólo queda como superviviente en ambos equipos el base malagueño Alberto Díaz.

El Betis Energía Plus, entrenado desde finales de la pasada campaña por Alejandro Martínez, confía ahora en repetir esa sorpresa el sábado para ganar su primer encuentro de liga y abandonar el penúltimo puesto que ocupa en la tabla, a pesar de que el equipo aún está en fase de adaptación tras la llegada de once fichajes.

Ese triunfo de enero de 2013 es el único precedente favorable a los hispalenses de sus últimas dieciocho visitas a la capital de la Costa del Sol, donde el balance es abrumador para los cajistas con veintitrés victorias frente a sólo cinco del conjunto sevillano.

Además, en el último encuentro entre ambos, la vigésima edición de la Copa de Andalucía disputada el 2 de septiembre en Morón de la Frontera (Sevilla), el Unicaja ganó 76-86 al Betis y se adjudicó su duodécimo título en esta competición, el séptimo consecutivo.

Este sábado, en el primer duelo andaluz de esta liga, también se vivirá un enfrentamiento especial entre los dos únicos jugadores de la República del Congo que juegan la ACB, el alero del Betis Nobel Boungou-Colo y el pívot del Unicaja Viny Okouo, ambos nacidos en la capital de ese país centroafricano, Brazzaville, como ha destacado el club verdiblanco.

Boungou-Colo ha debutado esta temporada en la Liga Endesa, mientras que Okouo se ha ganado un sitio en el primer equipo malagueño después de que en la campaña 2012-13 se incorporara a sus escalafones inferiores.

En la Liga Endesa también juegan en esta campaña otros dos jugadores congoleños, pero en este caso de la vecina República Democrática del Congo: Christian Eyenga, del Montakit Fuenlabrada; y Omari Gudul, del Divina Seguros Joventut.