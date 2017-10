Laso: "Esta guerra empieza mañana y tenemos treinta jornadas"

Madrid, 11 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó en la víspera del inicio de la Euroliga, en el que se medirán al Andolu Efes en Estambul, que "esta guerra empieza mañana y tenemos treinta jornadas por delante".

Para este partido, el entrenador dispone de trece jugadores porque "Trey (Thompkins) sigue en Estados Unidos por problemas familiares y Rudy (Fernández) está con fiebre toda la semana y no está en condiciones de viajar. "El resto están todos disponibles y esperaremos hasta última hora para decidir el descarte".

Sobre el objetivo del equipo en esta segunda temporada con el formato de grupo único, Laso dio sus impresiones.

"Cuando miras la temporada pasada, la primera vez con este formato, ves que entre ser primero o cuarto no hay mucha diferencia, a partir de ahí ser quinto u octavo es importante y el noveno si que está "jodido" porque no juega playoff", aseguró.

"Hay que ir teniendo clara esa situación, saber que tienes que ir creciendo pero compitiendo desde el primer día. Estamos muy lejos de lo que debemos ser. La temporada pasada nos enseñó mucho, tuvimos ochenta y tantos partidos oficiales y este año aspiramos a tenerlos de nuevo, porque está muy bien hablar de dosificarte, pero luego te puedes quedar fuera. Tenemos que hacer bien el trabajo para ser competitivos en esos momentos importantes de la temporada", siguió.

La Euroliga vuelve a tener muchos aspirantes de mucho potencial, Fenerbahce, CSKA, Olympiacos, Barcelona, Valencia...

"Prefiero mirar a mi equipo y me gustaría que fuéramos competitivos. Ahora mismo sólo pienso en entrar entre los ocho mejores. Ese objetivo lo conseguimos a falta de seis jornadas la temporada pasada, creo, y luego el objetivo es ser de los cuatro primeros. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa en una competición superexigente. Todos los equipos tenemos un potencial enorme", declaró.

"Son treinta jornada y esta guerra empieza mañana. Es muy difícil superar el número de victorias del año pasado. Debemos centrarnos en el partido de mañana", añadió.

Empezar en Estambul nunca se sabe si es bueno, malo o regular.

"Da igual. Allí hemos ganado y perdido, jugando bien y como el culo en las dos circunstancias. Los partidos son muy difíciles pero lo principal es que jugamos contra un equipazo. Cuando veo su plantilla veo que es un equipo de primerísimo nivel. Hacer predicciones en estos momentos es más que complicado", afirmó Laso.

"Respeto a todos los equipos, pero no tenemos miedo a nadie. Aceptamos que jugamos contra grandes equipos, pero ellos seguro que piensan lo mismo, que el Madrid es un gran equipo, luego hay que salir al campo a jugar", comentó.

El entrenador del Madrid dijo en algún momento que los dos Sergios, Llull y Rodríguez, ahora ausentes ambos eran los depositarios del estilo de juego del equipo.

"El estilo es el del Real Madrid, por muy importantes que sean los dos y por mucho que les queramos. La entidad está por encima de las personas. Sergi (Llull) no está muerto, volverá, le vemos todos los días trabajando para recuperarse. El equipo es diferente, han venido jugadores nuevos y tienen que acostumbrarse y responder a nuevos mecanismos. Todo esto cuesta un tiempo y lo acepto", finalizó Pablo Laso.