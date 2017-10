Beirán: "Tenemos que estar con más confianza y más acertados"

Santa Cruz de Tenerife, 12 oct (EFE).- El alero del Iberostar Tenerife Javier Beirán, destacó que el equipo debe "ponerse las pilas y afrontar con más confianza y acierto los próximos partidos", después de la derrota sufrida el miércoles en su estreno europeo en la visita al BK Ventspils letón (73-72).

El siguiente compromiso del conjunto isleño es el domingo en Badalona, ante un Joventut que, según apunta Beirán, jugará "con mucha intensidad y tratará de aprovechar el factor cancha".

"En la primera parte no estuvimos acertados", comentó Beirán en la pagina web del club, en su análisis del partido europeo. "Con un cero de once (en referencia al porcentaje desde el 6,75). Luego empezamos el tercer cuarto anotando triples pero, no estuvimos al ritmo defensivo que esperábamos y que necesitábamos para ganar".

Pese a todo, el alero aurinegro apuesta por aprender de la derrota y centrarse ya en el próximo compromiso, que medirá a los de Nenad Markovic este domingo al Divina Seguros Joventut (Pabellón Olímpico, 11:30 hora insular).

"Toca levantarse y pensar que el domingo tenemos un partido muy importante en Badalona y ponernos las pilas, "las claves pasan un poco por nosotros, con el poco tiempo que tenemos jugando la Champions para preparar los partidos, la cosa pasa por hacer nuestras cosas básicas bien, no cometer errores y compartir el balón".

"Ellos llevan dos partidos oficiales, ya que aplazaron su primera jornada. Tenemos que saber que juegan en casa y jugarán con mucha intensidad como hicieron contra el Barcelona, por lo que tenemos que estar tranquilos y esperar nuestro momento para llevarnos el partido", ha asegurado Beirán.