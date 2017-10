El Valencia Basket no inscribe a Llompart y empezará con doce jugadores

Valencia, 12 oct (EFE).- El Valencia Basket no ha inscrito en la Euroliga al base balear Pedro Llompart, cuyo contrato temporal con la entidad acaba en unos días, por lo que el equipo valenciano empezará el torneo con doce jugadores en su plantilla oficial.

Además, el club valenciano podrá utilizar a los jóvenes de su filial y, de hecho, tanto el escolta Josep Puerto como el pívot Triggvy Hlinason ya aparecen en la lista de jugadores del club en la web del torneo.

Llompart, formado en las categorías inferiores del club valenciano y que estuvo varias campañas en su primer equipo, se reincorporó al club en agosto para ayudar en la pretemporada pero antes de la Supercopa, el 20 de septiembre, la entidad amplió un mes más su contrato.

Con esta nueva vinculación, Llompart, cuyo protagonismo se ha reducido considerablemente por la llegada del también base Sam Van Rossom, podría haber participado sólo en los dos primeros partidos del torneo europeo.

Al no apuntarlo, el Valencia no 'gasta' una de las inscripciones que tiene disponibles durante la competición. Llompart no se ha desplazado a Rusia, donde mañana el equipo se estrena en el torneo en la pista del Khimki.