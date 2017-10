Bassas: Tenemos que salir muy concentrados desde el inicio para ganar al Juventut

La Laguna (Tenerife), 13 oct (EFE).- El base del Iberostar Tenerife Ferrán Bassas, ha señalado que será importante la "defensa e intensidad" para ganar en Badalona al Juventut este domingo, además de "salir muy concentrados desde el inicio, marcar el ritmo y no pensar tanto en el rival sino en nuestro juego".

El jugador del conjunto tinerfeño advirtió que "siempre es complicado ganar en Badalona. Ellos necesitan las victorias, además en su casa y con su gente siempre es difícil". Pero, pese a todo, aseguró que si logran tener el control del juego "tendremos muchas opciones de llevarnos el triunfo".

No dudó en el apoyo que va a tener el Divina Seguros Joventut desde las gradas y reconoció que este choque para él, que se formó en la cantera del club badalonés "es especial jugar allí y tengo muchas ganas. Guardo muchos recuerdos de aquella etapa", concluyó Bassas.

En cuanto a la actualidad del club lagunero, llegó anoche de Letonia y ya está preparando el encuentro que jugará el domingo contra el conjunto badalonés, en un duelo importante para los dos equipos.

El conjunto que prepara Nenad Markovic se ejercitará mañana por la mañana y a primera hora de la tarde se desplazará a Barcelona.

El técnico del cuadro insular no podrá disponer para este choque con el escolta Davin White, que sigue recuperándose de su lesión, pero con el resto del grupo muy motivado y en busca de recuperar la sendas de las victorias después de dos derrotas consecutivas (Valencia, en Liga, y Ventspils, en la Liga de Campeones).