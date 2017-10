El Betis, contra las estadísticas y el Unicaja en Málaga

Sevilla, 13 oct (EFE).- El Real Betis Energía Plus visita el sábado la cancha del potente Unicaja en un duelo andaluz en el que los sevillanos intentarán vencer a sus negativas estadísticas en Málaga, donde sólo han ganado en una de sus últimas dieciocho comparecencia, para lograr su primer triunfo de esta temporada.

Los hispalenses, cuyo plantel ha sufrido una auténtica revolución al haber llegado once fichajes -sólo se mantiene el escolta Alfonso Sánchez-, son penúltimos de la Liga Endesa y uno de los seis equipos que aún no han estrenado su casillero de triunfos, pero encaran este difícil choque con la esperanza de revertir la situación.

Los pupilos del técnico Alejandro Martínez saben que no será fácil, ni mucho menos, sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes, pues el conjunto sevillano sólo ha vencido en una de sus dieciocho últimas visitas ligueras al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en enero de 2013 con Aíto García Reneses.

El balance de sus enfrentamientos en Málaga es abrumador para el Unicaja, con 23 victorias frente a sólo cinco de su máximo rival andaluz, aunque los verdiblancos quieren hacer bueno el dicho de que las estadísticas están para romperlas y buscarán dar la sorpresa para tratar de iniciar su escalada en la tabla.

Los béticos intentarán aprovechar el desgaste malagueño del pasado jueves, cuando en su regreso a la Euroliga sufrieron mucho para ganar 68-67 al actual campeón de la máxima competición europea, el Fenerbahçe turco, si bien ese triunfo también conlleva la contrapartida de que ha reforzado el ánimo de un equipo repleto de talento y fuerza como el de Joan Plaza, extécnico del CB Sevilla.

En el polo opuesto se sitúa, por ahora, el Betis. Cayó en casa en el arranque liguero contra el Valencia Basket, a pesar de exhibir algunas cualidades como la garra y la aportación de algunos de sus nuevos refuerzos, pero ya dejó entrever sus carencias en defensa, lo que se acrecentó en su posterior visita al recién ascendido Gipuzkoa, ante el que perdió con estrépito por 34 puntos (94-60).

Sin embargo, y a pesar de volver a mostrar esas carencias la pasada jornada en San Pablo frente al RETAbet Bilbao (86-94), Martínez y sus jugadores mantienen la ilusión y están convencidos de que cuando el equipo, completamente nuevo, esté más ensamblado y acoplado, se verán los frutos del trabajo.

La consigna es competir siempre, no venirse abajo, ya que tanto en la plantilla como en el club se considera que el equipo cuenta con mimbres para lograr la permanencia de una forma "cómoda y holgada", como dijo hoy su nuevo secretario técnico, Antonio Alonso.

Será un partido especial para los jugadores del Betis Energía Plus Alfonso Sánchez, el alero Saúl Blanco y el pívot montegrino Vladimir Golubovic, por su pasado en el Unicaja, así como para Plaza, que entrenó tres campañas al club sevillano (2009-2012).