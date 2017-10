Casimiro: "Andorra es un buen equipo, no nos engañemos por sus tres derrotas"

Las Palmas de Gran Canaria, 13 oct (EFE).- El máximo responsable técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado que Andorra "es un buen equipo" y que no hay que dejarse engañar por las tres derrotas que ha padecido este curso, por lo que será complicado que su conjunto venza en el partido de este domingo.

Casimiro, que tiene a todos sus jugadores disponibles para afrontar el encuentro de la cuarta jornada de la Liga Endesa, ha lamentado en rueda de prensa que este sábado no puedan entrenar en Andorra, ya que "no ha habido posibilidad de disponer de la pista de juego".

"Esa pista es complicada, y las tres derrotas de Andorra hay que valorarlas en su justa medida, porque ellos han competido muchísimo ante Madrid, Fuenlabrada y Murcia. Es un buen equipo y tiene un ritmo alto de partido, por lo que no podemos dejarnos engañar por sus tres derrotas", ha revelado.

El técnico considera que Andorra "es un conjunto largo y bien construido", que al final estará en la parte alta de la clasificación, y ha añadido que los jugadores del equipo del Principado "tienen muy bien repartido los roles", se pasan bien el balón, y juegan rápido y con posesiones cortas.

"No sé qué partido nos vamos a encontrar. Cuesta llegar a Andorra, ya que los últimos 20 kilómetros son criminales, con muchas curvas, y su cancha es difícil, por el rival y por la pista en sí. Seguramente será un encuentro duro, porque ellos no han ganado y tienen la intención de hacerlo, y encima vienen de perder en su debut en la Eurocup", ha recordado.

El entrenador del conjunto grancanario ha afirmado que le gusta que su equipo sea el máximo anotador de la Liga Endesa, aunque tampoco le da mucha importancia a esa circunstancia, porque solo se llevan disputadas tres jornadas y habrá que ver cómo siguen evolucionando.

"Nuestra idea es jugar con un ritmo alto y posesiones cortas, y buscar el tiro cuando aparece. Estamos disfrutando de un gran acierto desde la línea de tres puntos, y por contra en defensa todavía estamos ajustándonos y cogiendo conceptos, por lo que a veces concedemos canastas que deberíamos evitar", ha indicado.

Casimiro ha reconocido que su conjunto está "anímicamente bien" tras las tres victorias en Liga, donde permanece invicto, aunque de igual forma son conscientes de que una derrota puede llegar en cualquier momento, por lo que están preparados para ello.

"De todos modos, lo que nos planteamos es mejorar la defensa y el rebote, y seguir en la misma línea en ataque, y no pensamos en si vamos a perder o a ganar, sino en afrontar un nuevo partido", ha señalado.

Por otro lado, ha dicho que la mejoría del club y poder aumentar el nivel pasa por "la mejora en los desplazamientos".

"Debemos darle más calidad a nuestros viajes, porque nuestros jugadores no son máquinas y los desplazamientos los desgastan mucho a nivel físico e incluso mental", ha comentado.