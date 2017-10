Durán califica de "vital" el partido con el Zaragoza "para dar una alegría" a Miribilla

Bilbao, 13 oct (EFE).- El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Carles Durán, ha calificado como "vital" el partido del domingo frente al Tecnyconta Zaragoza para lograr la primera victoria de la temporada en casa y "dar una alegría" a la afición de Miribilla tras estrenarse como local perdiendo ante el Real Madrid.

"Queremos empezar lo que no fuimos capaces de hacer contra el Madrid, que es que en nuestra casa no gane nadie. Para eso tenemos que estar muy bien y espero que la gente nos venga a apoyar", ha subrayado el técnico catalán en la rueda de prensa previa a este encuentro de la cuarta jornada de la Liga Endesa.

Los 'hombres de negro' encaran este encuentro después de haber ganado sus dos últimos partidos, ambos como visitantes, en las pistas del Real Betis y el Lietuvos Rytas, en Eurocopa.

"Estamos mucho más contentos y, además, el últimos viaje (a Lituania) ha sido bastante incómodo. Ahora hay que cambiar de competición, es una situación nueva y hay que seguir", ha destacado Durán antes de subrayar que el 0-3 que refleja el casillero del equipo aragonés le va a hacer venir a Bilbao "con más hambre".

"Pero nosotros tenemos que tener la misma o más. También tenemos nuestra necesidad y si queremos ser competitivos en casa no podemos fallar. Zaragoza es peligroso porque tiene una buena línea exterior y porque ha tenido toda la semana para preparar bien el partido", ha explicado.

Durán ha admitido que para tener más opciones de ganar este encuentro "defensivamente" deben "dar un paso más" porque están recibiendo una media de 80 puntos por partido.

"En general, todos los equipos estamos anotando mucho, hay muchas más posesiones, pero tenemos que bajar la puntuación de los rivales. Estamos anotando, pero a veces vamos a fallar", ha añadido el preparador catalán satisfecho, no obstante, de que "todo el mundo" en la rotación "está aportando".

Sobre su rival, ha destacado que será importante tener "un alto ritmo defensivo para que sus dos bases -Sergi García y Tomas Bellas- no se sientan cómodos" y, además, poder frenar a un "excelente tirador" como Gary Neal y al exjugador del Bilbao Basket Janis Blums.

"El rebote será muy importante para no dar segundas opciones y también intentar generar el nivel físico que hemos mostrado en diferentes fases de los partidos, pero alargándolo en el tiempo", ha apostillado.