72-87. El Estudiantes suma la primera victoria de la temporada en Burgos

Burgos, 14 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes sumó este sábado la primera victoria (72-87) de la temporada a costa de un San Pablo Burgos que no pudo plantar cara y que, cuatro jornadas después, todavía no ha sido capaz de ganar en su temporada debut en la Liga Endesa.

El partido fue muy igualado en los primeros compases, en los que ambos equipos mostraron sus cartas, desplegando un juego directo del que acabó sacando mayor rédito el conjunto estudiantil, que mediado el primer cuarto comenzó a despegarse en el marcador.

El acierto de Landesberg y Brown permitió al equipo dirigido por Salva Maldonado romper la igualdad inicial y empezar a dominar a un San Pablo demasiado encomendado al juego bajo aro de Goran Huskic y desaparecido en el lanzamiento exterior.

En ese escenario, el Movistar acabó imponiendo su ley, cerrando el primer cuarto con una ventaja de 7 puntos (18-25), que se vio incrementada (18-28) nada más regresar a la pista.

Sin embargo, el San Pablo respondió, mejorando su eficacia ofensiva y ajustando la defensa para anular por momentos al conjunto estudiantil, una circunstancia que permitió a los hombres de 'Epi' recortar diferencias mediado el segundo cuarto (37-40), pero que no duró lo suficiente como para dar la vuelta al encuentro, que se marchó al descanso con siete de diferencia a favor del Movistar (39-46).

Esa situación permitió al conjunto estudiantil afrontar la segunda mitad del choque con cierta comodidad, sacando provecho de la prácticamente nula efectividad del San Pablo desde la línea exterior para mantener la ventaja e incrementarla por momentos.

Los de 'Epi' estaban dando muestras de carácter competitivo, con un gran Goran Huskic, pero se estaban mostrando incapaces de imponerse al Estudiantes, que a falta de dos minutos y medio alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos (53-64) gracias a la aportación de Savané y Vicedo.

Una ventaja que se redujo a 9 (55-64) al final del tercer cuarto, pero que dejaba en bandeja la victoria al Estudiantes, que no la dejó escapar.

Así, y a pesar de la buena salida del San Pablo, que disfrutó de sendos triples de Schreiner y Barrera, los hombres de Salva Maldonado mantuvieron el tipo y, cuando más apretaba el equipo burgalés (63-69), dejaron el partido visto para sentencia con un parcial de 0-6 (63-75) a falta de tres minutos.

A partir de ahí, poco pudo hacer el San Pablo para evitar la que es ya su cuarta derrota consecutiva ante un Movistar que acabó despegándose en el marcador en los últimos minutos y que sonríe por primera vez esta temporada.

- Ficha técnica:

72 - San Pablo Burgos (18+21+16+17): Corey Fisher (5), Deividas Gailius (11), Deon Thompson (7), Goran Huskic (18), Álex López (9) -quinteto inicial-; Schreiner (8), Sedekerskis (2), Álex Barrera (7), Javi Vega (-), Sebas Saiz (1), Edu Martínez (-), Felipe Dos Anjos (4).

87 - Movistar Estudiantes (25+21+18+23): Aleksandar Cvetkovic (2), Omar Cook (5), Sylven Landesberg (13), Alec Brown (14), Nik Caner-Medley (15) -quinteto inicial-; Ludde Hakanson (3), Darío Brizuela (4), Edgar Vicedo (13), Dagoberto Peña (-), Goran Suton (12), Sitapha Savane (4), Víctor Arteaga (2).

Árbitros: Benjamín Jiménez, Luis Miguel Castillo y Arnau Padros.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Coliseum ante unos 8.500 espectadores.