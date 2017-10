99-71. La Euroliga no desgasta a un Unicaja que apabulla a un débil Betis

Málaga, 14 oct (EFE).- El Unicaja apabulló a un débil Real Betis Energía Plus al que ganó por veintiocho puntos (99-71) en un duelo andaluz en el que los malagueños impusieron su poderío, no notaron el desgaste de su estreno el jueves en la Euroliga y dominaron de principio a fin con una gran exhibición del serbio Nemanja Nedovic.

Nedovic, con 22 puntos, fue la gran baza ofensiva de un conjunto malagueño que, tras vencer al Fenerbahçe turco, vigente campeón de la Euroliga, sigue firme en la Liga Endesa con tres triunfos en cuatro jornadas y endosó la cuarta derrota consecutiva a los sevillanos, con un equipo aún por armar, como demostraron en Málaga.

La potencia ofensiva del Unicaja se impuso desde el inicio y en menos de dos minutos los locales se distanciaron del Betis con un parcial de 10-0. El dominio local prosiguió a pesar de los intentos por acercarse en el marcador de los hispalenses, en los que sólo el pívot nigeriano Oderah Anosike tiró del carro bético -12 puntos en total, 4 menos que su máximo anotador, el ala-pívot americano Ryan Kelly-.

Aún así, los malagueños mandaron en el primer cuarto con Carlos Súarez y Nedovic en estado de gracia (28-17).

El juego fue idéntico durante el segundo tramo y, a pesar de las constantes pérdidas de los cajistas, el Unicaja dominó y consiguió abrir una brecha de 15 puntos en el minuto 16 gracias un triple de McCallum (42-27), mientras que el Betis pagó su desatino de cara al aro con un resultado desfavorable de 46-32 al descanso.

En la reanudación, el Unicaja azotó con dos triples consecutivos a un Betis tibio en el parqué, que intentó recortar distancias (56-43, m.25), pero, a falta de un minuto para el final del tercer tramo, una conexión perfecta entre Nedovic y McCallum amplió la renta del equipo de Joan Plaza, extécnico del club sevillano, hasta los 20 puntos (65-45, m.29).

Los malagueños no sólo lograron esta ventaja abrumadora y casi definitiva, sino que fueron mejores en todos los aspectos del juego y con un Nedovic brillante (14 puntos) llegaron al último cuarto con una tranquila renta (74-52, m.30).

Lejos de frenar, los locales levantaron al Martin Carpena, mandaron en el rebote (40-25) y desquiciaron a los de Alejandro Martínez, que cosecharon 14 pérdidas y 7 recuperaciones.

El Unicaja siguió sumando y Soluade tuvo en su muñeca los cien puntos gracias a dos tiros libres a falta de 4 segundos, pero finalmente el Unicaja se adjudicó un duelo andaluz muy desequilibrado por 99-71.

- Ficha técnica:

99 - Unicaja (28+18+28+25): Díaz (3), Díez (5), Nedovic (22), Brooks (7), Augustine (6) -cinco inicial-, Okouo (7), McCallum (14), Soluade (1), Salin (6), Shermadini (10), Waczynski (6) y Suárez (12).

71 - Real Betis Energía Plus (17+15+20+19): Anosike (12), Nelson (9), McGrath (4), Boungou-Colo (-), Kelly (16) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (4), Cruz (-), Uriz (7), Schilb (6), Blanco (7), Franch (5) y Golubovic (1).

Arbitros: Calatrava, García Ortiz y Sánchez Sixto. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 7.290 espectadores.