Los andorranos persiguen su primer triunfo del curso

Andorra la Vella (Andorra), 14 oct (EFE).- El Morabanc Andorra recibe mañana (Poliesportiu d'Andorra, 12,30 h) al Herbalife Gran Canaria para intentar estrenarse en la Liga Endesa después de haber empezado el curso con tres derrotas en tres partidos.

A ellas hay que añadir también la derrota sufrida el miércoles ante el Unics Kazan ruso en el estreno de los del Principado en la Eurocup.

Aunque el Andorra ha luchado todos sus partidos casi hasta el final, el inicio de temporada no está siendo el esperado para el conjunto que dirige Joan Peñarroya.

Debilidad en el rebote, pocas posibilidades de correr y porcentajes bajos de acierto son algunos de los males que el equipo ha ido alternando en sus cuatro primeros partidos de la temporada.

"La preocupación existe porque no sumamos las victorias que el equipo quiere, pero no por el juego del equipo o por la mejora. Necesitamos mejorar cosas, detalles, responsabilidad de todos los jugadores", ha indicado esta semana el director deportivo de los andorranos, Francesc Solana.

"Tenemos que centrarnos en las cosas que hemos hecho bien, las que tenemos que mejorar y teniendo en cuenta que viene un rival que está en una dinámica de juego espectacular", ha explicado el entrenador, Joan Peñarroya.

El técnico ha añadido que "cuando llegue la primera victoria seguramente el estado anímico será mejor" y tendrán "más acierto y más chispa", lo que admite que les falta.

Beqa Burjanadze, baja de larga duración, es la única ausencia de un equipo de tendrá delante a un rival que llega con la dinámica opuesta. Tres victorias en tres partidos de Liga. La temporada pasada el Andorra se estrenó ante los canarios con una victoria por 97-89.