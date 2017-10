El UCAM CB visita al Gipuzkoa sin Antelo ni Faverani y con la duda de Rojas

Murcia, 14 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, relanzado después de haber ganado sus dos últimos partidos, retoma la competición en la Liga Endesa visitando mañana domingo al Gipuzkoa Basket en un partido en el que los granas mantienen las bajas de dos interiores referentes como José Ángel Antelo y el brasileño Vítor Faverani y tienen la duda del alero dominicano Sadiel Rojas.

Ibon Navarro, entrenador del UCAM CB, seguirá sin poder contar con varios de sus puntales y a ello se suma esta semana el problema que arrastra Rojas, quien sufrió un golpe en el partido ganado el miércoles por 78-76 ante el Hapoel Holon israelí en la Liga de Campeones FIBA.

Quienes sí podrán estar en el San Sebastián Arena son el escolta estadounidense nacionalizado español Brad Oleson y el ala pívot serbio Marko Lukovic, ambos descartados en la Liga de Campeones.

El UCAM CB, que en la Liga venció su último partido 81-77 ante el MoraBanc Andorra, afrontará este partido de la cuarta jornada liguera, que comenzará a las doce y media del mediodía, siendo el undécimo clasificado con un balance de un triunfo y dos derrotas, mientras que el Gipuzkoa es quinto habiendo ganado dos de sus tres encuentros, el más reciente por 75-92 en la cancha del Movistar Estudiantes.

Navarro ha avanzado la complejidad de este encuentro. "Es un partido muy difícil ante un rival que está jugando muy bien y que castiga severamente los malos momentos del contrario. Ellos juegan con mucha calma, con las ideas muy claras y será difícil ganar allí, para lo cual tenemos que controlar las mejores armas del Gipuzkoa, el mejor equipo en rebote de la Liga -44 capturas de promedio por partido-, y tener más acierto en el tiro exterior", ha declarado.

Además, ha señalado que su equipo debe "acostumbrarse a jugar con cansancio" y ha valorado el hecho de "competir y ganar a pesar de estar siendo un equipo 'perrete'".

Esto lo ha explicado diciendo que "no juega un gran baloncesto, el que nos gustaría hacer, pero se aplica mucho en defensa, aunque está lejos de hacer un juego atractivo y fluido".

Entrando al detalle en el encuentro de mañana ha destacado al pívot holandés Henk Norel, jugador más destacado del Gipuzkoa Basket y que es el máximo anotador de la Liga, con 21,7 puntos por partido y el más valorado, con 32; además del máximo reboteador tanto en ataque -6,67- como en defensa -5,33-.

"Ha empezado muy bien, como el equipo y lo que más me preocupa de él es la facilidad con la que rebotea en los dos aros y que cada vez que coge un rebote en ataque casi siempre anota", ha apuntado.

"No obstante, el Gipuzkoa no es sólo Norel, pues Daniel Clark está también a un nivel muy alto, están los momentos de Danny Agbelese y Michael Fakuade, la amenaza exterior de Jordan Swing y Miguel Salvó? tenemos que estar acertados, que el ritmo de competición nos ayude, sobre todo en el inicio del partido para que la puesta en escena del equipo sea la que queremos, y hacer un buen trabajo colectivo", ha reconocido.